Белгородский губернатор предупредил жителей об опасности в лесах

Житель Белгорода подорвался на мине в лесу
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Природа. Тюмень, лес, природа, осень
Жителей Белгородской области попросили не посещать лесополосу Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В Белгородской области мужчина подорвался на мине в лесу. В связи с этим губернатор региона Вячеслав Гладков попросил жителей воздержаться от походов в лес.

«В результате предыдущих обстрелов в лесах Белгородской области сейчас опасно. Прошу вас воздержаться от посещения лесополос во всех приграничных муниципалитетах. В Шебекинском городском округе мужчина наступил на мину, в результате чего ему оторвало ступню», — написал Гладков в своем telegram-канале. Он отметил, что пострадавшего доставили в больницу.

ВСУ неоднократно обстреливали приграничные российские регионы из-за спецоперации РФ на Украине. 16 октября под обстрел попал Белгород, в результате оказались два человека ранены. В пятницу в Белгороде загорелась подстанция после удара по городу, пожар удалось потушить.

Подпишитесь на эксклюзивную рассылку с главными новостями о мобилизации и СВО! Все, что нужно знать, — в одном письме каждый вечер
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Белгородской области мужчина подорвался на мине в лесу. В связи с этим губернатор региона Вячеслав Гладков попросил жителей воздержаться от походов в лес. «В результате предыдущих обстрелов в лесах Белгородской области сейчас опасно. Прошу вас воздержаться от посещения лесополос во всех приграничных муниципалитетах. В Шебекинском городском округе мужчина наступил на мину, в результате чего ему оторвало ступню», — написал Гладков в своем telegram-канале. Он отметил, что пострадавшего доставили в больницу. ВСУ неоднократно обстреливали приграничные российские регионы из-за спецоперации РФ на Украине. 16 октября под обстрел попал Белгород, в результате оказались два человека ранены. В пятницу в Белгороде загорелась подстанция после удара по городу, пожар удалось потушить.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...