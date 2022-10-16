Белгородский губернатор предупредил жителей об опасности в лесах

В Белгородской области мужчина подорвался на мине в лесу. В связи с этим губернатор региона Вячеслав Гладков попросил жителей воздержаться от походов в лес.
«В результате предыдущих обстрелов в лесах Белгородской области сейчас опасно. Прошу вас воздержаться от посещения лесополос во всех приграничных муниципалитетах. В Шебекинском городском округе мужчина наступил на мину, в результате чего ему оторвало ступню», — написал Гладков в своем telegram-канале. Он отметил, что пострадавшего доставили в больницу.
ВСУ неоднократно обстреливали приграничные российские регионы из-за спецоперации РФ на Украине. 16 октября под обстрел попал Белгород, в результате оказались два человека ранены. В пятницу в Белгороде загорелась подстанция после удара по городу, пожар удалось потушить.
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В Белгородской области мужчина подорвался на мине в лесу. В связи с этим губернатор региона Вячеслав Гладков попросил жителей воздержаться от походов в лес. «В результате предыдущих обстрелов в лесах Белгородской области сейчас опасно. Прошу вас воздержаться от посещения лесополос во всех приграничных муниципалитетах. В Шебекинском городском округе мужчина наступил на мину, в результате чего ему оторвало ступню», — написал Гладков в своем telegram-канале. Он отметил, что пострадавшего доставили в больницу. ВСУ неоднократно обстреливали приграничные российские регионы из-за спецоперации РФ на Украине. 16 октября под обстрел попал Белгород, в результате оказались два человека ранены. В пятницу в Белгороде загорелась подстанция после удара по городу, пожар удалось потушить.