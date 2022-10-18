Украина получила от ЕС еще 2 млрд евро

ЕС выделил новый транш Украине
Украина получила 2 млрд евро помощи от Евросоюза. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
«Сегодня наше государство получило от Евросоюза очередной транш, направленный на поддержание экономической стабильности Украины. Эти средства являются первой частью пакета в размере 5 млрд евро», — написал Шмыгаль в своем telegram-канале.
Он уточнил, что всего за год Киев получил от ЕС 4,2 млрд евро. По его словам, эти средства помогли укрепить экономическое положение страны. Шмыгаль добавил, что сейчас ведется работа над новыми финансовыми программами на следующий год.
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