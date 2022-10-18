Иностранцам запретили работать на челябинском транспорте

В Челябинской области в 2023 году вводится запрет на использование иностранных граждан в качестве водителей автобусов и такси. Соответствующее постановление губернатора опубликовано на официальном портале правовой информации.
«Постановляю: установить запрет на 2023 год на привлечение хозяйствующими субъектами Челябинской области иностранных граждан, осуществляющих свою деятельность на основании патентов, по следующим видам экономической деятельности: регулярные перевозки пассажиров автобусами в городском, пригородном и междугородном сообщении. Деятельность легкового такси и арендованных легковых автомобилей с водителями», — указано в документе.
В постановлении губернатора Челябинской области от 18.10.2022 № 283 также указано, что численность иностранных работников должна быть приведена в соответствие до 1 марта 2023 года. Постановление вступает в силу с 1 января 2023 года.
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