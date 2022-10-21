Минобороны: десятки групп украинских диверсантов пытались пробраться в тыл

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Официальный сайт президента Украины. Москва, ВСУ, украинские военные, вооруженные силы украины
В Минобороны РФ уточнили, что около 20 украинских диверсантов пытались проникнуть в тыл, попытки были предотвращены Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

На Николаево-Криворожском направлении около 20 украинских диверсантов пытались прорваться в тыл. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«На Николаево-Криворожском направлении предотвращены попытки проникновения в тыловые районы. До 20 украинских диверсионно-разведывательных групп [пытались проникнуть в тыл]», — сказали в ведомстве.

Подпишитесь на эксклюзивную рассылку с главными новостями о мобилизации и СВО! Все, что нужно знать, — в одном письме каждый вечер
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
На Николаево-Криворожском направлении около 20 украинских диверсантов пытались прорваться в тыл. Об этом сообщили в Минобороны РФ. «На Николаево-Криворожском направлении предотвращены попытки проникновения в тыловые районы. До 20 украинских диверсионно-разведывательных групп [пытались проникнуть в тыл]», — сказали в ведомстве.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...