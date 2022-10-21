Минобороны: десятки групп украинских диверсантов пытались пробраться в тыл

В Минобороны РФ уточнили, что около 20 украинских диверсантов пытались проникнуть в тыл, попытки были предотвращены
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
На Николаево-Криворожском направлении около 20 украинских диверсантов пытались прорваться в тыл. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«На Николаево-Криворожском направлении предотвращены попытки проникновения в тыловые районы. До 20 украинских диверсионно-разведывательных групп [пытались проникнуть в тыл]», — сказали в ведомстве.
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