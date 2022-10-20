В Госдуме РФ предложили выплачивать алименты за мобилизованных россиян

21 октября 2022 в 04:35 Размер текста - 17 +

В ЛДПР предложили гасить долги по алиментам погибших на СВО военнослужащих Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России Алименты за граждан, призванных в рамках частичной мобилизации, и военнослужащих, принимающих участие в СВО, нужно выплачивать за счет бюджета государства. Такую инициативу предложили в ЛДПР. В ближайшее время ЛДПР внесет в Госдуму РФ законопроект, предлагающий возложить на государство обязательства мобилизованных россиян по выплате алиментов и долгам по этим выплатам в случае смерти военнослужащего, сообщают «Известия». Один из авторов законопроекта, депутат Евгений Марков уточнил, что в связи с призывом в рамках мобилизации приостанавливается действие трудового договора сотрудника, из-за чего с его заработной платы не будут производиться удержания. Ранее депутат Госдумы РФ Светлана Бессараб заявила, что у мобилизованных россиян алименты будут списываться автоматически. Частичная мобилизация в России началась 21 сентября. Всего планируется привлечь около 300 тысяч запасников. Президент РФ Владимир Путин подписал 7 октября закон о кредитных каникулах для мобилизованных и участников спецоперации.

Алименты за граждан, призванных в рамках частичной мобилизации, и военнослужащих, принимающих участие в СВО, нужно выплачивать за счет бюджета государства. Такую инициативу предложили в ЛДПР. В ближайшее время ЛДПР внесет в Госдуму РФ законопроект, предлагающий возложить на государство обязательства мобилизованных россиян по выплате алиментов и долгам по этим выплатам в случае смерти военнослужащего, сообщают «Известия». Один из авторов законопроекта, депутат Евгений Марков уточнил, что в связи с призывом в рамках мобилизации приостанавливается действие трудового договора сотрудника, из-за чего с его заработной платы не будут производиться удержания. Ранее депутат Госдумы РФ Светлана Бессараб заявила, что у мобилизованных россиян алименты будут списываться автоматически. Частичная мобилизация в России началась 21 сентября. Всего планируется привлечь около 300 тысяч запасников. Президент РФ Владимир Путин подписал 7 октября закон о кредитных каникулах для мобилизованных и участников спецоперации.