20 октября 2022

В Госдуме РФ предложили выплачивать алименты за мобилизованных россиян

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В ЛДПР предложили гасить долги по алиментам погибших на СВО военнослужащих Фото:
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Мобилизация в России

Алименты за граждан, призванных в рамках частичной мобилизации, и военнослужащих, принимающих участие в СВО, нужно выплачивать за счет бюджета государства. Такую инициативу предложили в ЛДПР.

В ближайшее время ЛДПР внесет в Госдуму РФ законопроект, предлагающий возложить на государство обязательства мобилизованных россиян по выплате алиментов и долгам по этим выплатам в случае смерти военнослужащего, сообщают «Известия». Один из авторов законопроекта, депутат Евгений Марков уточнил, что в связи с призывом в рамках мобилизации приостанавливается действие трудового договора сотрудника, из-за чего с его заработной платы не будут производиться удержания.

Ранее депутат Госдумы РФ Светлана Бессараб заявила, что у мобилизованных россиян алименты будут списываться автоматически. Частичная мобилизация в России началась 21 сентября. Всего планируется привлечь около 300 тысяч запасников. Президент РФ Владимир Путин подписал 7 октября закон о кредитных каникулах для мобилизованных и участников спецоперации.

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Алименты за граждан, призванных в рамках частичной мобилизации, и военнослужащих, принимающих участие в СВО, нужно выплачивать за счет бюджета государства. Такую инициативу предложили в ЛДПР. В ближайшее время ЛДПР внесет в Госдуму РФ законопроект, предлагающий возложить на государство обязательства мобилизованных россиян по выплате алиментов и долгам по этим выплатам в случае смерти военнослужащего, сообщают «Известия». Один из авторов законопроекта, депутат Евгений Марков уточнил, что в связи с призывом в рамках мобилизации приостанавливается действие трудового договора сотрудника, из-за чего с его заработной платы не будут производиться удержания. Ранее депутат Госдумы РФ Светлана Бессараб заявила, что у мобилизованных россиян алименты будут списываться автоматически. Частичная мобилизация в России началась 21 сентября. Всего планируется привлечь около 300 тысяч запасников. Президент РФ Владимир Путин подписал 7 октября закон о кредитных каникулах для мобилизованных и участников спецоперации.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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