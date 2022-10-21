Путин решил создать отдельный орган власти, который будет следить за СВО

21 октября 2022 в 18:38 Размер текста - 17 +

Новоиспеченный совет при правительстве РФ будет заниматься обеспечением ВС РФ необходимыми ресурсами для проведения СВО Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Президент РФ Владимир Путин создал Совет при правительстве РФ, который будет следить за проведением специальной военной операцией. Об этом сообщается на интернет-портале правовой информации. «[Основными задачами являются] принятие решением по координации деятельности федеральных органов исполнительной власти <…> по обеспечению в ходе специальной военной операции потребностей вооруженных сил РФ и других <…> формирований. Решением вопросов, связанных с обеспечением ВС РФ <…> военной и специальной техникой, материальными средствами и ресурсами. Определение целевого задания <…> определения его сроков <…> осуществление контроля за его проведением», — уточняется в указе президента. Также новоиспеченный совет будет заниматься определением объема бюджетных средств для выполнения работ в ходе спецоперации. И это малая часть задач, которые будет выполнять Совет. В сам Совет войдут председатель правительства России Михаил Мишустин, министр обороны Сергей Шойгу, главнокомандующий войсками национальной гвардии РФ Виктор Золотов, министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев, вице-премьер РФ Денис Мантуров и другие. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине. Ее основная цель заключается в защите мирного населения Донбасса от киевского геноцида.

Президент РФ Владимир Путин создал Совет при правительстве РФ, который будет следить за проведением специальной военной операцией. Об этом сообщается на интернет-портале правовой информации. «[Основными задачами являются] принятие решением по координации деятельности федеральных органов исполнительной власти <…> по обеспечению в ходе специальной военной операции потребностей вооруженных сил РФ и других <…> формирований. Решением вопросов, связанных с обеспечением ВС РФ <…> военной и специальной техникой, материальными средствами и ресурсами. Определение целевого задания <…> определения его сроков <…> осуществление контроля за его проведением», — уточняется в указе президента. Также новоиспеченный совет будет заниматься определением объема бюджетных средств для выполнения работ в ходе спецоперации. И это малая часть задач, которые будет выполнять Совет. В сам Совет войдут председатель правительства России Михаил Мишустин, министр обороны Сергей Шойгу, главнокомандующий войсками национальной гвардии РФ Виктор Золотов, министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев, вице-премьер РФ Денис Мантуров и другие. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине. Ее основная цель заключается в защите мирного населения Донбасса от киевского геноцида.