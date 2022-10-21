Путин решил создать отдельный орган власти, который будет следить за СВО

Президент РФ Владимир Путин создал Совет при правительстве РФ, который будет следить за проведением специальной военной операцией. Об этом сообщается на интернет-портале правовой информации.
«[Основными задачами являются] принятие решением по координации деятельности федеральных органов исполнительной власти <…> по обеспечению в ходе специальной военной операции потребностей вооруженных сил РФ и других <…> формирований. Решением вопросов, связанных с обеспечением ВС РФ <…> военной и специальной техникой, материальными средствами и ресурсами. Определение целевого задания <…> определения его сроков <…> осуществление контроля за его проведением», — уточняется в указе президента. Также новоиспеченный совет будет заниматься определением объема бюджетных средств для выполнения работ в ходе спецоперации. И это малая часть задач, которые будет выполнять Совет.
В сам Совет войдут председатель правительства России Михаил Мишустин, министр обороны Сергей Шойгу, главнокомандующий войсками национальной гвардии РФ Виктор Золотов, министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев, вице-премьер РФ Денис Мантуров и другие.
Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине. Ее основная цель заключается в защите мирного населения Донбасса от киевского геноцида.
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Президент РФ Владимир Путин создал Совет при правительстве РФ, который будет следить за проведением специальной военной операцией. Об этом сообщается на интернет-портале правовой информации. «[Основными задачами являются] принятие решением по координации деятельности федеральных органов исполнительной власти <…> по обеспечению в ходе специальной военной операции потребностей вооруженных сил РФ и других <…> формирований. Решением вопросов, связанных с обеспечением ВС РФ <…> военной и специальной техникой, материальными средствами и ресурсами. Определение целевого задания <…> определения его сроков <…> осуществление контроля за его проведением», — уточняется в указе президента. Также новоиспеченный совет будет заниматься определением объема бюджетных средств для выполнения работ в ходе спецоперации. И это малая часть задач, которые будет выполнять Совет. В сам Совет войдут председатель правительства России Михаил Мишустин, министр обороны Сергей Шойгу, главнокомандующий войсками национальной гвардии РФ Виктор Золотов, министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев, вице-премьер РФ Денис Мантуров и другие. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине. Ее основная цель заключается в защите мирного населения Донбасса от киевского геноцида.