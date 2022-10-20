20 октября 2022

В Донбассе назвали главное изменение в связи с приказом о военном положении

Жители Донецка заявили, что введение военного положения не изменило их быт
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Владимир Путин на пленарном заседании форума АСИ. Москва, портрет, путин владимир
Жители Донецка поддержали решение Владимира Путина о введении военного положения Фото:
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В Донецкой народной республике (ДНР) несколько лет был введен режим военного положение. Главное изменение в том, что раньше был приказ главы республики Дениса Пушилина, а сейчас — приказ президента России Владимира Путина. Об этом с корреспондентом URA.RU поделились жители Донецка.

«Мы и жили при военном положении с 2014 года. Изменилось решение, которое и было: было решение главы ДНР, а стало решение президента Российской Федерации», — заявил URA.RU дончанин Алан.

По мнению другого жителя Донецка Александра, введение военного положение не влияет на непосредственное «состояние дел на фронте». «Оно служит для упорядочивания управления на этих территориях», — добавил он. Также собеседник агентства подчеркнул, что решение Владимира Путина о введении военного положения на территории новых регионов РФ абсолютно верное.

«Ничего нового не будет. Это (военное положение — прим. ред.) просто юридически закрепленное состояние, так как мы уже территория РФ, значит это должно быть юридически закреплено», — поделился Валерий. Горожанин Евгений добавил, что введение военного положения является процессом подготовки к тому, чтобы «начать серьезно заниматься вопросом» на фронте.

19 октября Владимир Путин ввел военное положение на территории ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Глава ДНР Денис Пушилин назвал это решением своевременным и закономерным. Врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий поддержал решение Путина.

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В Донецкой народной республике (ДНР) несколько лет был введен режим военного положение. Главное изменение в том, что раньше был приказ главы республики Дениса Пушилина, а сейчас — приказ президента России Владимира Путина. Об этом с корреспондентом URA.RU поделились жители Донецка. «Мы и жили при военном положении с 2014 года. Изменилось решение, которое и было: было решение главы ДНР, а стало решение президента Российской Федерации», — заявил URA.RU дончанин Алан. По мнению другого жителя Донецка Александра, введение военного положение не влияет на непосредственное «состояние дел на фронте». «Оно служит для упорядочивания управления на этих территориях», — добавил он. Также собеседник агентства подчеркнул, что решение Владимира Путина о введении военного положения на территории новых регионов РФ абсолютно верное. «Ничего нового не будет. Это (военное положение — прим. ред.) просто юридически закрепленное состояние, так как мы уже территория РФ, значит это должно быть юридически закреплено», — поделился Валерий. Горожанин Евгений добавил, что введение военного положения является процессом подготовки к тому, чтобы «начать серьезно заниматься вопросом» на фронте. 19 октября Владимир Путин ввел военное положение на территории ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Глава ДНР Денис Пушилин назвал это решением своевременным и закономерным. Врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий поддержал решение Путина.
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