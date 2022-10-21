Baza: на границе с Грузией закрывают мобилизационные военкоматы

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На границе России и Грузии закроют мобильные пункты по вручению повесток Фото:
новость из сюжета
Мобилизация в России

С 22 октября на границе РФ и Грузии закроют мобильные военкоматы. Об этом сообщает telegram-канал Baza.

«В конце сентября на пункте пропуске в Верхнем Ларсе образовались большие очереди <…> Тогда там установили мобильные военкоматы, чтобы раздавать повестки. <…> Пункты проработали меньше месяца — к концу октября количество людей на границе нормализовалось и с 22 октября мобильные военкоматы убирают с границы», — пишет издание в telegram-канале.

Ранее сообщалось, что Северная Осетия будет выдавать повестки на границе с Грузией. Повестки должны были быть вручены всем гражданам, подлежащим мобилизации, которые въезжают на территорию республики.

Россия с 21 сентября ввела в стране частичную мобилизацию. Всего планируется привлечь к службе около 300 тысяч граждан. После введения мобилизации участились случаи миграции граждан РФ в соседние страны. В связи с этим, уточнялось, что на КПП «Верхний Ларс» будут вручать повестки россиянам из всех регионов, сообщала «Национальная служба новостей». В свою очередь, Совет при президенте по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) направил правительству предложения для решения проблем, которые возникли в ходе частичной мобилизации, уточняет РАПСИ.

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С 22 октября на границе РФ и Грузии закроют мобильные военкоматы. Об этом сообщает telegram-канал Baza. «В конце сентября на пункте пропуске в Верхнем Ларсе образовались большие очереди <…> Тогда там установили мобильные военкоматы, чтобы раздавать повестки. <…> Пункты проработали меньше месяца — к концу октября количество людей на границе нормализовалось и с 22 октября мобильные военкоматы убирают с границы», — пишет издание в telegram-канале. Ранее сообщалось, что Северная Осетия будет выдавать повестки на границе с Грузией. Повестки должны были быть вручены всем гражданам, подлежащим мобилизации, которые въезжают на территорию республики. Россия с 21 сентября ввела в стране частичную мобилизацию. Всего планируется привлечь к службе около 300 тысяч граждан. После введения мобилизации участились случаи миграции граждан РФ в соседние страны. В связи с этим, уточнялось, что на КПП «Верхний Ларс» будут вручать повестки россиянам из всех регионов, сообщала «Национальная служба новостей». В свою очередь, Совет при президенте по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) направил правительству предложения для решения проблем, которые возникли в ходе частичной мобилизации, уточняет РАПСИ.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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