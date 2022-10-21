ВСУ обстреляли садик, школу и жилые дома в Белгородской области

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Обстановка в Мариуполе после освобождения района города от ВСУ. Украина, класс, последствия, украина, мариуполь, война, школа, разрушения, обстрел, сво, специальная военная операция
В Белгородской области ВСУ обстреляли школу, садик и другие жилые помещения Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли детский сад, школы и жилые помещения в Белгородской области — села Муром Шебекинского городского округа. Об этом в своем telegram-канале сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

«И вновь под массированный обстрел ВСУ попало село Муром Шебекинского городского округа. Вновь пострадали только социальные гражданские объекты: школа, детский сад, ДК и частные жилые дома. Слава богу, нет пострадавших и раненых», — написал он.

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Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли детский сад, школы и жилые помещения в Белгородской области — села Муром Шебекинского городского округа. Об этом в своем telegram-канале сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. «И вновь под массированный обстрел ВСУ попало село Муром Шебекинского городского округа. Вновь пострадали только социальные гражданские объекты: школа, детский сад, ДК и частные жилые дома. Слава богу, нет пострадавших и раненых», — написал он.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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