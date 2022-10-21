ВСУ обстреляли садик, школу и жилые дома в Белгородской области

В Белгородской области ВСУ обстреляли школу, садик и другие жилые помещения
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли детский сад, школы и жилые помещения в Белгородской области — села Муром Шебекинского городского округа. Об этом в своем telegram-канале сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
«И вновь под массированный обстрел ВСУ попало село Муром Шебекинского городского округа. Вновь пострадали только социальные гражданские объекты: школа, детский сад, ДК и частные жилые дома. Слава богу, нет пострадавших и раненых», — написал он.
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