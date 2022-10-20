20 октября 2022

Из свердловского города в учебку отправили группу мобилизованных. Фото

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Отправка мобилизованных. Тюмень
Мужчин перед отправкой благословил священник (фото из архива) Фото:
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Мобилизация в России

Мобилизованных мужчин из Тугулыма (Свердловская область) 21 октября отправили в учебную часть для подготовки к участию в спецоперации на Украине. Об этом сообщил глава Тугулымского городского округа Николай Черепанов на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

«Продолжается отправка наших земляков для участия в специальной военной операции в рамках частичной мобилизации. Сегодня утром у районного ДК отправили наших мужчин к месту боевой подготовки», — написал глава округа.

Черепанов добавил, что бойцов на ратный труд благословил священник Храма во имя Воздвижения Креста Господня отец Михаил. «Каждому из них передадим рюкзак с вещами первой необходимости», — добавил Николай Черепанов. Мэр Тугулыма верит, что мужчины вернутся живыми с победой.

Ранее агентство писало, что 21 октября из Екатеринбурга отправили автобус с мобилизованными. Из военкомата Чкаловского района отправили 41 человек.

Указ о частичной мобилизации президент России Владимир Путин подписал 21 сентября. В Минобороны РФ поясняли, что на военную службу призовут порядка 300 тысяч резервистов (от Свердловской области — 9,7 тысячи).

Мужчин провожали на площади у ДК
Фото:
Отец Михаил благословил мобилизованных
Фото:
Мужчины отправились в учебную часть
Фото:

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Мобилизованных мужчин из Тугулыма (Свердловская область) 21 октября отправили в учебную часть для подготовки к участию в спецоперации на Украине. Об этом сообщил глава Тугулымского городского округа Николай Черепанов на своей странице в соцсети «ВКонтакте». «Продолжается отправка наших земляков для участия в специальной военной операции в рамках частичной мобилизации. Сегодня утром у районного ДК отправили наших мужчин к месту боевой подготовки», — написал глава округа. Черепанов добавил, что бойцов на ратный труд благословил священник Храма во имя Воздвижения Креста Господня отец Михаил. «Каждому из них передадим рюкзак с вещами первой необходимости», — добавил Николай Черепанов. Мэр Тугулыма верит, что мужчины вернутся живыми с победой. Ранее агентство писало, что 21 октября из Екатеринбурга отправили автобус с мобилизованными. Из военкомата Чкаловского района отправили 41 человек. Указ о частичной мобилизации президент России Владимир Путин подписал 21 сентября. В Минобороны РФ поясняли, что на военную службу призовут порядка 300 тысяч резервистов (от Свердловской области — 9,7 тысячи).
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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