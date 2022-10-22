Кириенко: у донбасских педагогов можно многому научиться

22 октября 2022 в 15:05 Размер текста - 17 +

В героизме бойцов Донбасса есть заслуга местных учителей, уверен Сергей Кириенко Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Присоединение Донбасса, Запорожья и Херсона к России У преподавателей, которые восемь лет работали с учениками в тяжелых условиях в Донбассе, можно многому научиться. Об этом заявил первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко на открытии Всероссийского форума классных руководителей. Трансляция ведется на сайте форума. «Я все время думаю о том, что нам всем вместе есть много чему поучиться у коллег, которые все эти годы работали в школах, техникумах, высших учебных заведениях в Донбассе, которые все эти восемь лет, иногда в подвалах, иногда под обстрелами, продолжали учить детей», — заявил Кириенко, обращаясь к учителям из Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей. Он назвал заслугой учителей то, с каким героизмом военные защищают свою Родину на этих территориях. ДНР, ЛНР, Запорожье и Херсонская область вошли в состав РФ по итогам референдумов, которые прошли с 23 по 27 сентября. Жители этих территорий выступили за присоединение к России. При этом работа по переводу учебных заведений ДНР и ЛНР на российские образовательные стандарты ведется уже несколько лет, пишет MK.RU.

У преподавателей, которые восемь лет работали с учениками в тяжелых условиях в Донбассе, можно многому научиться. Об этом заявил первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко на открытии Всероссийского форума классных руководителей. Трансляция ведется на сайте форума. «Я все время думаю о том, что нам всем вместе есть много чему поучиться у коллег, которые все эти годы работали в школах, техникумах, высших учебных заведениях в Донбассе, которые все эти восемь лет, иногда в подвалах, иногда под обстрелами, продолжали учить детей», — заявил Кириенко, обращаясь к учителям из Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей. Он назвал заслугой учителей то, с каким героизмом военные защищают свою Родину на этих территориях. ДНР, ЛНР, Запорожье и Херсонская область вошли в состав РФ по итогам референдумов, которые прошли с 23 по 27 сентября. Жители этих территорий выступили за присоединение к России. При этом работа по переводу учебных заведений ДНР и ЛНР на российские образовательные стандарты ведется уже несколько лет, пишет MK.RU.