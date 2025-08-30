Сечин назвал недостаточными темпы снижения ключевой ставки

Глава «Роснефти» Игорь Сечин раскритиковал темпы снижения ключевой ставки и рост тарифов естественных монополий, заявив, что это тормозит экономику и давит на нефтяную отрасль. По его словам, чрезмерная индексация тарифов ускоряет инфляцию и мешает ЦБ быстрее снижать ставку.
«Чрезмерная индексация регулируемых правительством РФ тарифов ускоряет инфляцию издержек, способствует росту уровня цен и является одной из причин более медленного снижения ключевой ставки. Несмотря на принятые Банком России в июне-июле решения, темпы снижения ставки явно недостаточны», — сказано в отчете «Роснефти», с которым ознакомилось ТАСС.
В пример Сечин привел рост тарифов: «Транснефть» подняла стоимость транспортировки нефти на 9,9%, нефтепродуктов — на 13,8%, грузовые перевозки РЖД подорожали также на 13,8%, газ «Газпрома» вырос в цене на 10,2%, а услуги сетевых компаний — на 11,6%. Он подчеркнул, что высокая ставка ведет к укреплению рубля и росту расходов по обслуживанию долгов, что снижает прибыль компаний-экспортеров и ограничивает их инвестиционные возможности.
Ранее эксперты и представители правительства отмечали, что сбалансированный бюджет и снижение инфляционных ожиданий создадут условия для более быстрого снижения ключевой ставки Банком России. Власти подчеркивали, что ужесточение бюджетной политики и сохранение всех социальных обязательств позволят регулятору смягчить денежно-кредитную политику, что должно поддержать экономический рост и сделать кредиты доступнее для бизнеса.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.