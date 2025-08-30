Сечин назвал недостаточными темпы снижения ключевой ставки

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Чрезмерная индексация тарифов ускоряет инфляцию и мешает ЦБ быстрее снижать ставку, считает Сечин
Чрезмерная индексация тарифов ускоряет инфляцию и мешает ЦБ быстрее снижать ставку, считает Сечин Фото:

Глава «Роснефти» Игорь Сечин раскритиковал темпы снижения ключевой ставки и рост тарифов естественных монополий, заявив, что это тормозит экономику и давит на нефтяную отрасль. По его словам, чрезмерная индексация тарифов ускоряет инфляцию и мешает ЦБ быстрее снижать ставку.

«Чрезмерная индексация регулируемых правительством РФ тарифов ускоряет инфляцию издержек, способствует росту уровня цен и является одной из причин более медленного снижения ключевой ставки. Несмотря на принятые Банком России в июне-июле решения, темпы снижения ставки явно недостаточны», — сказано в отчете «Роснефти», с которым ознакомилось ТАСС. 

В пример Сечин привел рост тарифов: «Транснефть» подняла стоимость транспортировки нефти на 9,9%, нефтепродуктов — на 13,8%, грузовые перевозки РЖД подорожали также на 13,8%, газ «Газпрома» вырос в цене на 10,2%, а услуги сетевых компаний — на 11,6%. Он подчеркнул, что высокая ставка ведет к укреплению рубля и росту расходов по обслуживанию долгов, что снижает прибыль компаний-экспортеров и ограничивает их инвестиционные возможности.

Ранее эксперты и представители правительства отмечали, что сбалансированный бюджет и снижение инфляционных ожиданий создадут условия для более быстрого снижения ключевой ставки Банком России. Власти подчеркивали, что ужесточение бюджетной политики и сохранение всех социальных обязательств позволят регулятору смягчить денежно-кредитную политику, что должно поддержать экономический рост и сделать кредиты доступнее для бизнеса.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Глава «Роснефти» Игорь Сечин раскритиковал темпы снижения ключевой ставки и рост тарифов естественных монополий, заявив, что это тормозит экономику и давит на нефтяную отрасль. По его словам, чрезмерная индексация тарифов ускоряет инфляцию и мешает ЦБ быстрее снижать ставку. «Чрезмерная индексация регулируемых правительством РФ тарифов ускоряет инфляцию издержек, способствует росту уровня цен и является одной из причин более медленного снижения ключевой ставки. Несмотря на принятые Банком России в июне-июле решения, темпы снижения ставки явно недостаточны», — сказано в отчете «Роснефти», с которым ознакомилось ТАСС.  В пример Сечин привел рост тарифов: «Транснефть» подняла стоимость транспортировки нефти на 9,9%, нефтепродуктов — на 13,8%, грузовые перевозки РЖД подорожали также на 13,8%, газ «Газпрома» вырос в цене на 10,2%, а услуги сетевых компаний — на 11,6%. Он подчеркнул, что высокая ставка ведет к укреплению рубля и росту расходов по обслуживанию долгов, что снижает прибыль компаний-экспортеров и ограничивает их инвестиционные возможности. Ранее эксперты и представители правительства отмечали, что сбалансированный бюджет и снижение инфляционных ожиданий создадут условия для более быстрого снижения ключевой ставки Банком России. Власти подчеркивали, что ужесточение бюджетной политики и сохранение всех социальных обязательств позволят регулятору смягчить денежно-кредитную политику, что должно поддержать экономический рост и сделать кредиты доступнее для бизнеса.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...