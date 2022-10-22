22 октября 2022

Стремоусов заявил о бегстве националистов на херсонском фронте

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Кирилл Стремоусов. Херсон, стремоусов кирилл
Стремоусов рассказал, как ВСУ бежали из Безыменного на херсонском фронте Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Вооруженные силы Украины (ВСУ) бежали из поселка Безыменное в Херсонской области. Об этом сообщил замглавы ВГА Херсонской области Кирилл Стремоусов.

«Укронацисты бежали из Безыменного на Херсонском фронте <…> под мощным огнем реактивной и ствольной артиллерии 810-й бригады морской пехоты Черноморского флота России», — рассказал Стремоусов. Соответствующий пост опубликован в его telegram-канале.

Ранее Украина перешла в наступление в Херсонской области. Администрация призывает жителей незамедлительно покинуть город. Стремоусов отмечал, что главная задача заключается в защите Херсона, а также спасении людей. При этом, как отмечал руководитель общественной организации «Народная армия Донбасса» Георгий Макарье в разговоре с корреспондентом URA.RU, речи об отступлении российской армии не идет. Россия в конце вефраля начала спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины.

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Вооруженные силы Украины (ВСУ) бежали из поселка Безыменное в Херсонской области. Об этом сообщил замглавы ВГА Херсонской области Кирилл Стремоусов. «Укронацисты бежали из Безыменного на Херсонском фронте <…> под мощным огнем реактивной и ствольной артиллерии 810-й бригады морской пехоты Черноморского флота России», — рассказал Стремоусов. Соответствующий пост опубликован в его telegram-канале. Ранее Украина перешла в наступление в Херсонской области. Администрация призывает жителей незамедлительно покинуть город. Стремоусов отмечал, что главная задача заключается в защите Херсона, а также спасении людей. При этом, как отмечал руководитель общественной организации «Народная армия Донбасса» Георгий Макарье в разговоре с корреспондентом URA.RU, речи об отступлении российской армии не идет. Россия в конце вефраля начала спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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