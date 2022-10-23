Минобороны опубликовало видео парного боевого вылета штурмовиков Су-25 ВКС России
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Штурмовики Су-25 ВКС России совершили парный боевой вылет. Видео вылета опубликовало Минобороны РФ.
«В результате парного боевого вылета были нанесены удары по объектам и технике ВСУ», — цитирует ведомство «Ридус». Замаскированные украинские позиции и бронетехника оказались уничтоженными
Ранее сообщалось о том, что Вооруженные силы РФ уничтожили нефтехранилище с 56 тысячами тонн дизельного топлива. Топливо предназначалось для техники ВСУ.
Россия проводит спецоперацию на Украине с 24 февраля. Ее основная цель — защита мирного населения Донбасса от киевского геноцида.
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