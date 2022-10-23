Минобороны показало кадры работы Су-25 по инфраструктуре Украины. Видео

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Губернатор Алексей Кокорин посетил Курганский авиационный музей. Курган, курганский авиационный музей, су-25
Минобороны опубликовало видео парного боевого вылета штурмовиков Су-25 ВКС России Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Штурмовики Су-25 ВКС России совершили парный боевой вылет. Видео вылета опубликовало Минобороны РФ.

«В результате парного боевого вылета были нанесены удары по объектам и технике ВСУ», — цитирует ведомство «Ридус». Замаскированные украинские позиции и бронетехника оказались уничтоженными

Ранее сообщалось о том, что Вооруженные силы РФ уничтожили нефтехранилище с 56 тысячами тонн дизельного топлива. Топливо предназначалось для техники ВСУ.

Россия проводит спецоперацию на Украине с 24 февраля. Ее основная цель — защита мирного населения Донбасса от киевского геноцида.

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Штурмовики Су-25 ВКС России совершили парный боевой вылет. Видео вылета опубликовало Минобороны РФ. «В результате парного боевого вылета были нанесены удары по объектам и технике ВСУ», — цитирует ведомство «Ридус». Замаскированные украинские позиции и бронетехника оказались уничтоженными Ранее сообщалось о том, что Вооруженные силы РФ уничтожили нефтехранилище с 56 тысячами тонн дизельного топлива. Топливо предназначалось для техники ВСУ. Россия проводит спецоперацию на Украине с 24 февраля. Ее основная цель — защита мирного населения Донбасса от киевского геноцида.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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