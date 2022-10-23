Минобороны показало кадры работы Су-25 по инфраструктуре Украины. Видео

23 октября 2022 в 13:23 Размер текста - 17 +

Минобороны опубликовало видео парного боевого вылета штурмовиков Су-25 ВКС России Фото: Игорь Меркулов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Штурмовики Су-25 ВКС России совершили парный боевой вылет. Видео вылета опубликовало Минобороны РФ. «В результате парного боевого вылета были нанесены удары по объектам и технике ВСУ», — цитирует ведомство «Ридус». Замаскированные украинские позиции и бронетехника оказались уничтоженными Ранее сообщалось о том, что Вооруженные силы РФ уничтожили нефтехранилище с 56 тысячами тонн дизельного топлива. Топливо предназначалось для техники ВСУ. Россия проводит спецоперацию на Украине с 24 февраля. Ее основная цель — защита мирного населения Донбасса от киевского геноцида.

Штурмовики Су-25 ВКС России совершили парный боевой вылет. Видео вылета опубликовало Минобороны РФ. «В результате парного боевого вылета были нанесены удары по объектам и технике ВСУ», — цитирует ведомство «Ридус». Замаскированные украинские позиции и бронетехника оказались уничтоженными Ранее сообщалось о том, что Вооруженные силы РФ уничтожили нефтехранилище с 56 тысячами тонн дизельного топлива. Топливо предназначалось для техники ВСУ. Россия проводит спецоперацию на Украине с 24 февраля. Ее основная цель — защита мирного населения Донбасса от киевского геноцида.