Свердловчанке cделали операцию за сотни тысяч рублей после публикации на URA.RU

Свердловчанке Наталье Гауф, которая несколько месяцев мучилась от зубной боли, сделали дорогостоящую операцию. Решить проблему помогли читатели URA.RU, когда узнали, что женщине требуется операция за 200 тысяч рублей. Лечить зубы в госклиниках женщина не могла — у нее поливалентная аллергия на лекарства, поэтому требовался общий наркоз. Такое лечение доступно только в частных клиниках. У семьи, где растут двое детей, таких денег нет. Тогда муж женщины Виктор обратился за помощью к журналистам.
«Наталье наконец-то сделали операцию. Теперь она восстанавливается. До URA.RU мы обращались в разные СМИ, но нам отказывали. И только ваши журналисты согласились рассказать нашу историю, а уже после публикации в вашем информагентстве другие СМИ подключились к поиску средств на операцию. Нам очень повезло, нашелся добрый человек, оплатил лечение Наташи. В итоге хирургическое вмешательство обошлось в 197 000 рублей. Мы благодарны всем неравнодушным, кто не остался в стороне и не прошел мимо нашей беды», — поделился Виктор.
Ранее агентство писало, что жительница Большебрусянского района (Свердловская область) не может ни спать, ни есть из-за нестерпимой зубной боли. Ей требовалось хирургическое вмешательство — удаление зубов, имплантация и пересадка тканей. Из-за поливалентной аллергии на местную анестезию операцию можно делать только под общим наркозом. Пройти лечение за счет государства оказалось невозможным. А необходимых на операцию 200 тысяч рублей у семьи просто нет — супруги платят ипотеку, растят двоих детей. В нескольких благотворительных фондах Виктор получил отказ и тогда решил обратиться в URA.RU, а чуть позже и другие свердловские СМИ подключись к благотворительному сбору.
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