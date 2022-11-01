01 ноября 2022

Участники спецоперации на Украине обучают мобилизованных в Елани

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Тренировка добровольцев перед отправкой в Украину. Свердловская область, милитари, автомат, калашников, армия, оружие, война, добровольцы, спецоперация, чвк, сво, наемники
Уральские добровольцы, принимавшие участие в СВО, подготовкой мобилизованных Фото:
новость из сюжета
Мобилизация в России

Свердловские добровольцы, принимавшие участие в зоне проведения СВО, после возвращения домой занялись подготовкой мобилизованных. Речь идет о мобилизованных, которые пребывают на полигоне в Елани. Об этом URA.RU рассказал руководитель регионального отделения Союза добровольцев Донбасса Максим Хлопин.

«У одного из наших ребят, бывшего комбата назначили командиром роты снайперов в Елани. Позже товарищ попросил нас приехать, позаниматься с мобилизованными. Мы не могли остаться в стороне», — поделился Хлопин.

По его словам, в качестве инструкторов сейчас задействовано около 15 бойцов его подразделения. «Кто-то учит операторов БПЛА, кто-то — штурмовиков, а кто-то — артиллеристов. Все мобилизованные всех проходят занятия по медицине. В Елани большая часть мобилизованных — добровольцы, которые уже замотивированы. Они хорошо впитывают информацию и активно учатся», — резюмировал Максим Хлопин.

Ранее агентство сообщало, что в регионе во время частичной мобилизации работают несколько центров, где местные жители получают боевую подготовку перед участием в СВО. Чтобы попасть на обучение, необходимо сначала обратиться в военкомат. Там должны подтвердить, что человек может держать в руках боевое оружие.

Частичная мобилизация в России началась 21 сентября. Указ был подписан президентом РФ Владимиром Путиным. 28 октября глава Минобороны Сергей Шойгу доложил об окончании мобилизационных мероприятий. Спецоперация началась 24 февраля. Цель СВО — денацификация и демилитаризация Украины.

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Свердловские добровольцы, принимавшие участие в зоне проведения СВО, после возвращения домой занялись подготовкой мобилизованных. Речь идет о мобилизованных, которые пребывают на полигоне в Елани. Об этом URA.RU рассказал руководитель регионального отделения Союза добровольцев Донбасса Максим Хлопин. «У одного из наших ребят, бывшего комбата назначили командиром роты снайперов в Елани. Позже товарищ попросил нас приехать, позаниматься с мобилизованными. Мы не могли остаться в стороне», — поделился Хлопин. По его словам, в качестве инструкторов сейчас задействовано около 15 бойцов его подразделения. «Кто-то учит операторов БПЛА, кто-то — штурмовиков, а кто-то — артиллеристов. Все мобилизованные всех проходят занятия по медицине. В Елани большая часть мобилизованных — добровольцы, которые уже замотивированы. Они хорошо впитывают информацию и активно учатся», — резюмировал Максим Хлопин. Ранее агентство сообщало, что в регионе во время частичной мобилизации работают несколько центров, где местные жители получают боевую подготовку перед участием в СВО. Чтобы попасть на обучение, необходимо сначала обратиться в военкомат. Там должны подтвердить, что человек может держать в руках боевое оружие. Частичная мобилизация в России началась 21 сентября. Указ был подписан президентом РФ Владимиром Путиным. 28 октября глава Минобороны Сергей Шойгу доложил об окончании мобилизационных мероприятий. Спецоперация началась 24 февраля. Цель СВО — денацификация и демилитаризация Украины.
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