Володин пригрозил оставить без денег деятелей культуры, оскорбляющих Россию

Деятели культуры, оскорбляющие Россию, не должны финансироваться государством. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
«Никто не будет финансировать деятелей культуры, которые оскорбляют нашу страну и наш народ», — сказал Володин во время «правительственного часа» с главой Минкультуры Ольгой Любимовой. Он добавил, что такие граждане разрушают российское государство на бюджетные деньги. «Недопустимо, когда на творческих площадках начинают играть в политику», — подытожил председатель. Заявление опубликовано в telegram-канале «Дума ТВ».
Ранее сообщалось, что Министерство юстиции расширило список персон, признанных в РФ иноагентами. Среди них основательница телеканала «Дождь» (признан СМИ-иноагентом в России) Наталья Синдеева, журналистка и телеведущая Екатерина Котрикадзе, а также адвокат Михаил Беньяш, политолог Тарас Березовец, ютубер Иван Яковина и журналист Владимир Роменский, передает «Национальная служба новостей».
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Деятели культуры, оскорбляющие Россию, не должны финансироваться государством. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин. «Никто не будет финансировать деятелей культуры, которые оскорбляют нашу страну и наш народ», — сказал Володин во время «правительственного часа» с главой Минкультуры Ольгой Любимовой. Он добавил, что такие граждане разрушают российское государство на бюджетные деньги. «Недопустимо, когда на творческих площадках начинают играть в политику», — подытожил председатель. Заявление опубликовано в telegram-канале «Дума ТВ». Ранее сообщалось, что Министерство юстиции расширило список персон, признанных в РФ иноагентами. Среди них основательница телеканала «Дождь» (признан СМИ-иноагентом в России) Наталья Синдеева, журналистка и телеведущая Екатерина Котрикадзе, а также адвокат Михаил Беньяш, политолог Тарас Березовец, ютубер Иван Яковина и журналист Владимир Роменский, передает «Национальная служба новостей».