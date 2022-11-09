Володин пригрозил оставить без денег деятелей культуры, оскорбляющих Россию

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Организационное собрание фракции политической партии
Недопустимо, когда на творческих площадках начинают играть в политику, заявил Володин Фото:

Деятели культуры, оскорбляющие Россию, не должны финансироваться государством. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

«Никто не будет финансировать деятелей культуры, которые оскорбляют нашу страну и наш народ», — сказал Володин во время «правительственного часа» с главой Минкультуры Ольгой Любимовой. Он добавил, что такие граждане разрушают российское государство на бюджетные деньги. «Недопустимо, когда на творческих площадках начинают играть в политику», — подытожил председатель. Заявление опубликовано в telegram-канале «Дума ТВ».

Ранее сообщалось, что Министерство юстиции расширило список персон, признанных в РФ иноагентами. Среди них основательница телеканала «Дождь» (признан СМИ-иноагентом в России) Наталья Синдеева, журналистка и телеведущая Екатерина Котрикадзе, а также адвокат Михаил Беньяш, политолог Тарас Березовец, ютубер Иван Яковина и журналист Владимир Роменский, передает «Национальная служба новостей».

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Деятели культуры, оскорбляющие Россию, не должны финансироваться государством. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин. «Никто не будет финансировать деятелей культуры, которые оскорбляют нашу страну и наш народ», — сказал Володин во время «правительственного часа» с главой Минкультуры Ольгой Любимовой. Он добавил, что такие граждане разрушают российское государство на бюджетные деньги. «Недопустимо, когда на творческих площадках начинают играть в политику», — подытожил председатель. Заявление опубликовано в telegram-канале «Дума ТВ». Ранее сообщалось, что Министерство юстиции расширило список персон, признанных в РФ иноагентами. Среди них основательница телеканала «Дождь» (признан СМИ-иноагентом в России) Наталья Синдеева, журналистка и телеведущая Екатерина Котрикадзе, а также адвокат Михаил Беньяш, политолог Тарас Березовец, ютубер Иван Яковина и журналист Владимир Роменский, передает «Национальная служба новостей».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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