Владимир Тунгусов (по центру) даже внешне похож на знаменитого тезку Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов наградил лауреатов главной городской премии — имени основателей города Василия Татищева и Георга Вильгельма де Геннина. Среди тех, кто поднялся на сцену Музея истории, — бывший министр инвестиций Свердловской области Виктория Казакова и гендиректор «Инженерно-строительного центра УГМК» Владимир (Алексеевич) Тунгусов. Высокопоставленный источник URA.RU в холдинге называет его родственником легендарного экс-вице-мэра Владимира Тунгусова.

Тунгусова и Казакову наградили за строительство трамвайной ветки Екатеринбург-Верхняя Пышма. Хотя Казакова устроилась замом главного бухгалтера УГМК по господдержке уже после того, как основная часть работ по укладке линии завершилась. Во власти объясняют, что она занималась проектом, когда работала министром (из правительства Казакова ушла в начале 2022-го). В 2017—2020 годах чиновница была в прямом подчинении у Орлова.

На вопрос URA.RU, является ли он родственником Владимира Георгиевича Тунгусова, Владимир Тунгусов из УГМК ответил уклончиво. «Разве это важно? Не являюсь. Как у вас пишут: „Не верьте слухам — правда страшнее“», — сказал топ-менеджер, заметно смутившись. «По-моему, нет (не родственник — прим. URA.RU), — поделился с корреспондентом сам Алексей Орлов. — Фамилия ведь популярная». «И знаковая [для города]!» — добавил корреспондент. «Ну…» — развел руками мэр.

Известно, что он живет по соседству с Владимиром Тунгусовым-старшим в элитном поселке Карасьеозерский-1. Когда Орлов только начинал работать в статусе мэра, Тунгусова называли его неформальным советником (их даже якобы видели на прогулке). Однако впоследствии давать Орлову свои рекомендации Тунгусов перестал.

В 1997—2016 годах он был заместителем главы администрации Екатеринбурга и с определенного момента считался «серым кардиналом» города. В 2016-м Тунгусова назначили вице-губернатором. Через два года, в сентябре 2018-го, он со скандалом покинул должность, решив оспорить претензию главы региона Евгения Куйвашева на контроль над городом в ходе выборов в муниципальную думу.