В Екатеринбурге на улице внезапно умер мужчина

В Екатеринбурге на улице внезапно умер пенсионер. Погибшим оказался 75-летний мужчина. Об этом URA.RU рассказали в силовых структурах.
«Мужчину нашли случайные прохожие. Его смерть не носит криминальный характер», — пояснил источник.
В СК РФ по Свердловской области отмечают, что никаких повреждений на мужчине нет. «Для определения точной причины смерти проводится судмедэкспертиза», — добавили в ведомстве.
Мужчина жил недалеко от места происшествия. В УМВД по Екатеринбургу корреспонденту URA.RU рассказали, что причиной гибели мужчины стали проблемы с сердцем.
Ранее агентство писало, что в одном из подвалов Березовского (Свердловская область) нашли тело ветерана чеченских войн, у которого была пробита голова. Рядом был обнаружен пистолет для забивания гвоздей.
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