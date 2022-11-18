В Екатеринбурге на улице внезапно умер мужчина

Причиной гибели мужчины стали проблемы с сердцем (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Екатеринбурге на улице внезапно умер пенсионер. Погибшим оказался 75-летний мужчина. Об этом URA.RU рассказали в силовых структурах.

«Мужчину нашли случайные прохожие. Его смерть не носит криминальный характер», — пояснил источник.

В СК РФ по Свердловской области отмечают, что никаких повреждений на мужчине нет. «Для определения точной причины смерти проводится судмедэкспертиза», — добавили в ведомстве.

Мужчина жил недалеко от места происшествия. В УМВД по Екатеринбургу корреспонденту URA.RU рассказали, что причиной гибели мужчины стали проблемы с сердцем.

Ранее агентство писало, что в одном из подвалов Березовского (Свердловская область) нашли тело ветерана чеченских войн, у которого была пробита голова. Рядом был обнаружен пистолет для забивания гвоздей.