18 ноября 2022

В Екатеринбурге на улице внезапно умер мужчина

© Служба новостей «URA.RU»
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Автомобильная парковка. Курган, полицейский, мужчина, зима, пустая улица
Причиной гибели мужчины стали проблемы с сердцем (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге на улице внезапно умер пенсионер. Погибшим оказался 75-летний мужчина. Об этом URA.RU рассказали в силовых структурах.

«Мужчину нашли случайные прохожие. Его смерть не носит криминальный характер», — пояснил источник.

В СК РФ по Свердловской области отмечают, что никаких повреждений на мужчине нет. «Для определения точной причины смерти проводится судмедэкспертиза», — добавили в ведомстве.

Мужчина жил недалеко от места происшествия. В УМВД по Екатеринбургу корреспонденту URA.RU рассказали, что причиной гибели мужчины стали проблемы с сердцем.

Ранее агентство писало, что в одном из подвалов Березовского (Свердловская область) нашли тело ветерана чеченских войн, у которого была пробита голова. Рядом был обнаружен пистолет для забивания гвоздей.

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В Екатеринбурге на улице внезапно умер пенсионер. Погибшим оказался 75-летний мужчина. Об этом URA.RU рассказали в силовых структурах. «Мужчину нашли случайные прохожие. Его смерть не носит криминальный характер», — пояснил источник. В СК РФ по Свердловской области отмечают, что никаких повреждений на мужчине нет. «Для определения точной причины смерти проводится судмедэкспертиза», — добавили в ведомстве. Мужчина жил недалеко от места происшествия. В УМВД по Екатеринбургу корреспонденту URA.RU рассказали, что причиной гибели мужчины стали проблемы с сердцем. Ранее агентство писало, что в одном из подвалов Березовского (Свердловская область) нашли тело ветерана чеченских войн, у которого была пробита голова. Рядом был обнаружен пистолет для забивания гвоздей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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