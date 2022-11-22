Свердловский мэр поставил важную установку дорожным службам

Валентин Миронов призвал не останавливать работу дорожных служб Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Глава Тавдинского городского округа Валентин Миронов поставил задачу дорожным службам усилить работу по очистке дорог от снега и наледи, в том числе, призвал их обратить внимание на второстепенные дороги. Об этом мэр написал на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

«На оперативном совещании поставил задачу дорожным службам усилить работу по очистке дорог от снега и наледи. Попросил уделить особое внимание второстепенным дорогам», — говорится в сообщении.

Мэр сообщил, что дал такое поручение, несмотря на отсутствие осадков в городском округе. «Активных снегопадов на прошлой неделе не было, но дорожные службы продолжают вывозить снег с улиц и расчищать от наледи перекрестки. Всего вывезено 790 кубических метров», — дополнил Миронов. Мэр отметил, что выполнять такие работы крайне важно, ведь они помогут избежать скопления снежных масс вблизи дорог в черте города и заторов в периоды выпадения значительных объемов осадков.

Ранее URA.RU писало, что главам городов Свердловской области поручили разобраться с последствиями снегопада. Такое поручение дано мэрам в правительстве, сообщил министр транспорта Василий Старков.