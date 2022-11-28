Полиция Екатеринбурга отказалась расследовать дело иностранцев-вымогателей

Уголовное дело не стали возбуждать, поскольку не нашли вымогателей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В полиции Екатеринбурга отказались возбуждать уголовное дело в отношении трех иностранцев, которых обвинили в вымогательстве десятков тысяч рублей. Причина отказа — в том, что предполагаемых преступников не смогли найти, рассказала URA.RU екатеринбурженка, знакомая с пострадавшим.

«В действиях граждан <…> формально усматриваются признаки преступления, предусмотренного статьей 163 УК РФ (вымогательство — прим. URA.RU), однако без опроса последних и установления их мотивов принять решение не представляется возможным. В возбуждении уголовного дела отказать», — говорится в постановлении об отказе в возбуждении дела (есть в распоряжении URA.RU).

Согласно материалам, дело не стали возбуждать, потому что полицейские не смогли найти вымогателей. URA.RU обратилось в пресс-группу УМВД по Екатеринбургу. Там обещали прокомментировать информацию позже.

Екатеринбурженка рассказала, что трое парней вымогали деньги у ее сына Рустама. Первый инцидент произошел 1 июля 2021 года, когда молодые люди подошли к Рустаму и стали провоцировать на драку. Когда он отказался, с него потребовали 7,5 тысячи рублей. Через три недели ситуацию повторилась, но тогда предполагаемые вымогатели, угрожая расправой, просили уже 25,5 тысячи рублей. Аналогичным способом в августе у Рустама забрали еще пять тысяч.

Попытки обратиться в ОП №14 не привели к результату, рассказала екатеринбурженка. Она предположила, что подозреваемых искали недостаточно тщательно, иначе смогли бы привлечь их к ответственности.