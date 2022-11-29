Из Челябинской области в Казахстан отправили более 16 тысяч новогодних елей

Более 11 тысяч экспортированных деревьев выращены в Челябинской области Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Через таможенный пункт «Троицк» (Челябинская область) в Казахстан отправили более 16 тысяч новогодних елей. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям.

«С 13 октября по 30 ноября в пункте пропуска „Троицк“ досмотрена 21 партия и проконтролировано 16140 рождественских деревьев для экспорта в Казахстан. Более 11 тысячи сосен и елей выращены в Челябинской области, еще 5 тысяч следовали через регион из Свердловской области, Пермского края, Республики Башкирия», — уточнили в ведомстве.

Во всех регионах, из которых везли деревья, есть карантинные зоны по вредителям. Наличие сертификатов на ели было обязательно. При отсутствии документов они оформлялись на таможенном пункте после проверки состояния.

Ранее из Челябинской области запретили экспорт 1,5 тонн картофеля в Казахстан. Вывезти запретили также 67 тонн зерна пшеницы из-за отсутствия документов.