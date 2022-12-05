05 декабря 2022

Глава округа в Пермском крае после избрания отправилась с ревизией в глубинку. Фото

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Наталья Стоянова познакомится с территорией и узнает, какие проблемы волнуют жителей Фото:

Наталья Стоянова, возглавившая Кудымкарский муниципальный округ Пермского края, отправилась в территории округа с рабочим визитом впервые после избрания на руководящую должность. Об этом сообщается на официальной странице администрации Кудымкара в соцсети «ВКонтакте». По информации пресс-службы, за предыдущую неделю Стоянова объехала два десятка населенных пунктов.

«Наталья Александровна знакомится с территорией Кудымкарского муниципального округа. Рабочие поездки начались на прошлой неделе и продолжаются в ежедневном режиме до настоящего времени. За это время она посетила более 20 населенных пунктов, расположенных на территории муниципального округа. Главная цель поездок — это знакомство с территорией, изучение существующих проблем, встречи с руководством территориальных отделов, учреждений культуры», — поясняет местная администрации.

По итогам рабочих встреч с населением, Стоянова пообещала найти пути решения проблем, о которых ей рассказывают жители глубинки. Стоянова возглавила Кудымкарский муниципальный округ, где прошла муниципальная реформа, в ноябре текущего года. До избрания, с марта 2020 года, она являлась руководителем администрации города Кудымкар.

Наталья Стоянова (в центре), вступив в должность главы Кудымкарского муниципального округа, отправилась знакомиться с проблемами территории
Фото:

Наталья Стоянова (справа) побывала в 20 населенных пунктах и пообщела разобраться с проблемами, которые волнуют жителей
Фото:

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Наталья Стоянова, возглавившая Кудымкарский муниципальный округ Пермского края, отправилась в территории округа с рабочим визитом впервые после избрания на руководящую должность. Об этом сообщается на официальной странице администрации Кудымкара в соцсети «ВКонтакте». По информации пресс-службы, за предыдущую неделю Стоянова объехала два десятка населенных пунктов. «Наталья Александровна знакомится с территорией Кудымкарского муниципального округа. Рабочие поездки начались на прошлой неделе и продолжаются в ежедневном режиме до настоящего времени. За это время она посетила более 20 населенных пунктов, расположенных на территории муниципального округа. Главная цель поездок — это знакомство с территорией, изучение существующих проблем, встречи с руководством территориальных отделов, учреждений культуры», — поясняет местная администрации. По итогам рабочих встреч с населением, Стоянова пообещала найти пути решения проблем, о которых ей рассказывают жители глубинки. Стоянова возглавила Кудымкарский муниципальный округ, где прошла муниципальная реформа, в ноябре текущего года. До избрания, с марта 2020 года, она являлась руководителем администрации города Кудымкар.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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