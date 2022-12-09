Американцы обвинили Украину в нацизме

Читатели Breitbart сравнили заявление министра культуры Украины с действиями гитлеровской Германии

09 декабря 2022 в 17:56 Размер текста - 17 +

Министр культуры Украины призвал прекратить концерты российских музыкантов Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Читатели американского портала Breitbart возмутились призывом министра культуры Украины Александра Ткаченко прекратить концерты российских музыкантов. Они увидели в этих словах схожесть с действиями нацистов времен гитлеровской Германии. «В этом и есть вся суть нацизма. Гитлер сжигал книги, Киев запрещает русскую культуру», — отметил один из пользователей. Пользователь Alan Mckay припомнил Киеву другие действия, связанные с отменной русской культуры. «Нападение на церкви, снос памятников, сжигание книг, коллективное наказание и культура отмены — неудивительно, что леваки любят Украину, они прям на одно лицо», — подытожил он. Еще один комментатор заявил, что даже во времена Второй мировой войны люди не игнорировали немецкий вклад в мировую культуру. «Это самое глупое, что я когда-либо читал. Особенно перед рождественским сезоном, когда везде по всему миру будут играть „Щелкунчика“. Интересно, во время Второй мировой войны люди перестали читать о Гете или Шиллере, немецкий вклад в мировую культуру был проигнорирован?» — заявил пользователь. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля по указу президента РФ Владимира Путина. Российский лидер отмечал, что целями СВО является защита русского языка и культуры у русскоязычных жителей Украины. Позже Путин заявил, что «культура отмены» всего, что связано с Россией прогрессирует в западных странах. Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев отмечал, что отменить русскую культуру невозможно, потому что она вписана в общеевропейскую. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Читатели американского портала Breitbart возмутились призывом министра культуры Украины Александра Ткаченко прекратить концерты российских музыкантов. Они увидели в этих словах схожесть с действиями нацистов времен гитлеровской Германии. «В этом и есть вся суть нацизма. Гитлер сжигал книги, Киев запрещает русскую культуру», — отметил один из пользователей. Пользователь Alan Mckay припомнил Киеву другие действия, связанные с отменной русской культуры. «Нападение на церкви, снос памятников, сжигание книг, коллективное наказание и культура отмены — неудивительно, что леваки любят Украину, они прям на одно лицо», — подытожил он. Еще один комментатор заявил, что даже во времена Второй мировой войны люди не игнорировали немецкий вклад в мировую культуру. «Это самое глупое, что я когда-либо читал. Особенно перед рождественским сезоном, когда везде по всему миру будут играть „Щелкунчика“. Интересно, во время Второй мировой войны люди перестали читать о Гете или Шиллере, немецкий вклад в мировую культуру был проигнорирован?» — заявил пользователь. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля по указу президента РФ Владимира Путина. Российский лидер отмечал, что целями СВО является защита русского языка и культуры у русскоязычных жителей Украины. Позже Путин заявил, что «культура отмены» всего, что связано с Россией прогрессирует в западных странах. Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев отмечал, что отменить русскую культуру невозможно, потому что она вписана в общеевропейскую.