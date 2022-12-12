Зеленский раскрыл последствия российских ударов по Украине

Зеленский сообщил Байдену об уничтожении половины инфраструктуры Украины

12 декабря 2022 в 12:34 Размер текста - 17 +

Владимир Зеленский запросил у США усиление систем ПВО Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В ходе телефонного разговора президент Украины Владимир Зеленский сообщил президенту США Джо Байдену об уничтожении российскими ракетами 50% инфраструктуры Украины. Об этом говорится на официальном сайте президента Украины. «Глава государства проинформировал о последствиях [российских ракетных ударов] <…>, в результате чего уничтожены около 50% украинской энергетической инфраструктуры», — говорится в публикации, размещенной на сайте президента Украины. В ней отмечается, что для защиты еще действующих объектов энергетики Зеленский призвал президента США усилить ПВО Украины. «Это особенно важно именно сейчас, когда на Украине начался зимний период», — подчеркнул Зеленский. В ответ на это Байден пообещал Зеленскому укрепить противовоздушную оборону Украины. Украинский лидер также заявлял, что скоординировал позиции с президентом США в преддверии саммита G7, сообщает RT.

В ходе телефонного разговора президент Украины Владимир Зеленский сообщил президенту США Джо Байдену об уничтожении российскими ракетами 50% инфраструктуры Украины. Об этом говорится на официальном сайте президента Украины. «Глава государства проинформировал о последствиях [российских ракетных ударов] <…>, в результате чего уничтожены около 50% украинской энергетической инфраструктуры», — говорится в публикации, размещенной на сайте президента Украины. В ней отмечается, что для защиты еще действующих объектов энергетики Зеленский призвал президента США усилить ПВО Украины. «Это особенно важно именно сейчас, когда на Украине начался зимний период», — подчеркнул Зеленский. В ответ на это Байден пообещал Зеленскому укрепить противовоздушную оборону Украины. Украинский лидер также заявлял, что скоординировал позиции с президентом США в преддверии саммита G7, сообщает RT.