Зеленский раскрыл последствия российских ударов по Украине

Зеленский сообщил Байдену об уничтожении половины инфраструктуры Украины
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Официальный сайт президента Украины. Москва, флаг украины, зеленский владимир
Владимир Зеленский запросил у США усиление систем ПВО Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

В ходе телефонного разговора президент Украины Владимир Зеленский сообщил президенту США Джо Байдену об уничтожении российскими ракетами 50% инфраструктуры Украины. Об этом говорится на официальном сайте президента Украины.

«Глава государства проинформировал о последствиях [российских ракетных ударов] <…>, в результате чего уничтожены около 50% украинской энергетической инфраструктуры», — говорится в публикации, размещенной на сайте президента Украины. В ней отмечается, что для защиты еще действующих объектов энергетики Зеленский призвал президента США усилить ПВО Украины. «Это особенно важно именно сейчас, когда на Украине начался зимний период», — подчеркнул Зеленский.

В ответ на это Байден пообещал Зеленскому укрепить противовоздушную оборону Украины. Украинский лидер также заявлял, что скоординировал позиции с президентом США в преддверии саммита G7, сообщает RT.

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В ходе телефонного разговора президент Украины Владимир Зеленский сообщил президенту США Джо Байдену об уничтожении российскими ракетами 50% инфраструктуры Украины. Об этом говорится на официальном сайте президента Украины. «Глава государства проинформировал о последствиях [российских ракетных ударов] <…>, в результате чего уничтожены около 50% украинской энергетической инфраструктуры», — говорится в публикации, размещенной на сайте президента Украины. В ней отмечается, что для защиты еще действующих объектов энергетики Зеленский призвал президента США усилить ПВО Украины. «Это особенно важно именно сейчас, когда на Украине начался зимний период», — подчеркнул Зеленский. В ответ на это Байден пообещал Зеленскому укрепить противовоздушную оборону Украины. Украинский лидер также заявлял, что скоординировал позиции с президентом США в преддверии саммита G7, сообщает RT.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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