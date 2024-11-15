Самара осталась без мэра

Мэр Самары досрочно ушла в отставку
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Елена Лапушкина покинула пост
Елена Лапушкина покинула пост Фото:

Мэр Самары Елена Лапушкина досрочно покинула свой поста. Отставку приняли депутаты городской думы. 

«Гордума Самары приняла отставку Лапушкиной», — сообщили в пресс-службе мэрии. Информацию приводит ТАСС. Исполняющим обязанности назначен бывший глава Дзержинска Иван Носков.

Лапушкина заняла кресло мэра в конце 2022 года. Сейчас она официально находится в отпуске.  

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Мэр Самары Елена Лапушкина досрочно покинула свой поста. Отставку приняли депутаты городской думы.  «Гордума Самары приняла отставку Лапушкиной», — сообщили в пресс-службе мэрии. Информацию приводит ТАСС. Исполняющим обязанности назначен бывший глава Дзержинска Иван Носков. Лапушкина заняла кресло мэра в конце 2022 года. Сейчас она официально находится в отпуске.  
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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