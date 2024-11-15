Самара осталась без мэра

Елена Лапушкина покинула пост
Мэр Самары Елена Лапушкина досрочно покинула свой поста. Отставку приняли депутаты городской думы.
«Гордума Самары приняла отставку Лапушкиной», — сообщили в пресс-службе мэрии. Информацию приводит ТАСС. Исполняющим обязанности назначен бывший глава Дзержинска Иван Носков.
Лапушкина заняла кресло мэра в конце 2022 года. Сейчас она официально находится в отпуске.
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