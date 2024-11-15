Shot: Филипп Киркоров объявлен в розыск

Судебные приставы объявили в розыск певца Филиппа Киркорова из-за 31 неоплаченного штрафа за нарушение ПДД. Среди нарушений — превышение скорости, нарушение требований разметки и стоянка в неположенном месте.
На Rolls-Royce Киркорова совершили 31 нарушение ПДД с декабря прошлого года. В итоге артист должен выплатить 24 тысячи рублей, сообщает Life. При этом сам исполнитель не садится за руль, а предпочитает ездить на заднем сиденье.
Это уже не первый случай, когда Киркоров задолжал за нарушение ПДД. В 2021 году на него составили 90 административных протоколов. За что ему грозил административный арест на 15 суток. Тогда певец уплатил накопленную сумму и дело закрыли, напоминает Пятый канал.
Корреспондент URA.RU направил запрос пресс-секретарю певца Екатерине Успенской. Ответ на него ожидается.
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