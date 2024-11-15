Shot: Филипп Киркоров объявлен в розыск

Shot: приставы разыскивают Филиппа Киркорова из-за 30 неоплаченных штрафов
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Киркоров накопил штрафы за нарушение ПДД
Киркоров накопил штрафы за нарушение ПДД Фото:

Судебные приставы объявили в розыск певца Филиппа Киркорова из-за 31 неоплаченного штрафа за нарушение ПДД. Среди нарушений — превышение скорости, нарушение требований разметки и стоянка в неположенном месте.

На Rolls-Royce Киркорова совершили 31 нарушение ПДД с декабря прошлого года. В итоге артист должен выплатить 24 тысячи рублей, сообщает Life. При этом сам исполнитель не садится за руль, а предпочитает ездить на заднем сиденье.

Это уже не первый случай, когда Киркоров задолжал за нарушение ПДД. В 2021 году на него составили 90 административных протоколов. За что ему грозил административный арест на 15 суток. Тогда певец уплатил накопленную сумму и дело закрыли, напоминает Пятый канал.

Корреспондент URA.RU направил запрос пресс-секретарю певца Екатерине Успенской. Ответ на него ожидается. 

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Судебные приставы объявили в розыск певца Филиппа Киркорова из-за 31 неоплаченного штрафа за нарушение ПДД. Среди нарушений — превышение скорости, нарушение требований разметки и стоянка в неположенном месте. На Rolls-Royce Киркорова совершили 31 нарушение ПДД с декабря прошлого года. В итоге артист должен выплатить 24 тысячи рублей, сообщает Life. При этом сам исполнитель не садится за руль, а предпочитает ездить на заднем сиденье. Это уже не первый случай, когда Киркоров задолжал за нарушение ПДД. В 2021 году на него составили 90 административных протоколов. За что ему грозил административный арест на 15 суток. Тогда певец уплатил накопленную сумму и дело закрыли, напоминает Пятый канал. Корреспондент URA.RU направил запрос пресс-секретарю певца Екатерине Успенской. Ответ на него ожидается. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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