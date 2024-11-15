Легендарный боксер может погибнуть на ринге: бой Тайсона с блогером Полом под угрозой срыва

В США пригрозили сорвать бой между боксером Майком Тайсоном, известным как «Железный Майк», и блогером Джейком Полом из-за угрозы жизни легендарному спортсмену. Так, Тайсон два года назад был прикован к инвалидному креслу, а летом 2024 года он был в шаге от смерти из-за обострения язвы. Когда пройдет бой между Тайсоном и Полом и почему боксер может погибнуть на ринге — в материале URA.RU.
Когда и где пройдет бой Тайсона и Пола
В возрасте 58 лет Майк Тайсон принял решение вернуться на ринг. Его предыдущий выставочный поединок против бывшего абсолютного чемпиона мира Роя Джонса состоялся тогда, когда боксеру было 54 года. При этом Джонс был моложе Тайсона на три года.
Следующим соперником Тайсона станет 27-летний блогер Джейк Пол. Бой запланирован на 16 ноября в Арлингтоне, штат Техас в 06:00 по московскому времени. Эксперты из OLIMPBET прогнозируют успех Джейка Пола в предстоящем поединке. Вероятность его победы оценивается в 59%, с коэффициентом ставки 1,57. При этом победа Майка Тайсона предполагается с вероятностью 28% и коэффициентом 3,25, тогда как вероятность ничьей составляет 13% при коэффициенте 7,00. Прогнозы также указывают на то, что бой завершится до восьмого раунда.
Поединок будет проведен согласно нестандартным правилам: длительность каждого из восьми раундов сокращена до двух минут, а вместо стандартных 10-унцевых перчаток будут использованы 16-унцевые, которые применяют для легких спаррингов. Несмотря на изменения в правилах, разница в возрасте и уровне подготовки между боксерами остается значительной: Пол значительно моложе Тайсона. Также стоит учитывать, что применение Тайсоном его традиционного стиля «Пик-а-бу» может быть затруднено из-за высоких энергетических затрат этой техники. Выносливости «Железного Майка», вероятно, хватит только на первые раунды, после чего единственной защитой для него может стать вмешательство рефери, передает Sport24.
Ранее Джейк Пол одержал победу над тремя бойцами UFC, среди которых был ММА-боец Андерсон Сильва. В своей карьере блогер проиграл лишь один из 11 боев — 23-летнему британцу Томми Фьюри.
Почему бой Тайсона и Пола может быть сорван
«Железный Майк» после завершения карьеры профессионального боксера столкнулся с серьезными проблемами со здоровьем, включая хронические болезни коленей и спины. В 2022 году его состояние ухудшилось из-за острого приступа ишиаса (поражение седалищного нерва — прим. URA.RU), вследствие которого он временно был прикован к инвалидному креслу.
Изначально бой с Полом был запланирован на июнь, однако за несколько недель до события Тайсон плохо почувствовал себя во время полета из Майами из-за обострения язвы. Проверка состояния здоровья Тайсона была инициирована после того, как в документальном фильме на платформе Netflix он выразил опасения по поводу своего здоровья.
«После прилета из Майами я пошел в туалет и начал рвать кровью. Следующее, что я помню — это то, как я оказался на полу и испражнялся дегтем. Приехав в больницу, врачи обнаружили у меня большую кровоточащую язву размером два с половиной дюйма. Мои друзья думали, что я умираю», — отметил Тайсон в документальном фильме.
Легендарный боксер признался, что чувствовал приближение смерти. Он потерял 11 килограмм за 11 дней, не мог есть. Также ему делали переливание крови восемь раз, потому что он потерял половину от общего объема крови. Майк Тайсон отметил, что восстановление далось ему с трудом.
Техасский департамент лицензирования и регулирования отменит поединок, если результаты медицинских анализов Тайсона окажутся неудовлетворительными. Отмечается, что боксеру предстоит пройти обследования, включая электроэнцефалографию и ЭКГ.
Можно ли проводить поединок в возрасте Тайсона
Проведение боксерского поединка в возрасте, аналогичном возрасту Майка Тайсона, считается высокорискованным занятием. В США боксеры старше 40 лет относятся к категории спортсменов, для которых существует повышенный риск во время соревнований. Смертность на ринге часто связана с острой травматической субдуральной гематомой, риск которой увеличивается после 50 лет.
Боксеры с большим спортивным опытом также подвержены хроническим неврологическим заболеваниям, вызванным множественными ударами по голове. Среди таких заболеваний — хронические головные боли, головокружения, изменения настроения и поведения, посттравматический паркинсонизм и хроническая травматическая энцефалопатия. Наличие этих проблем у боксера пенсионного возраста может привести к трагическим последствиям в ходе поединка. Кроме того, с возрастом увеличивается вероятность развития гипертонии, сахарного диабета и дислипидемии.
Спортивный врач Валентин Беляевский в интервью для РБК отметил, что не видит прямой угрозы для здоровья Тайсона в предстоящем бою с Полом, если продолжительность раундов будет сокращена с трех до двух минут. Эксперт подчеркнул профессионализм и его опыт «Железного Майка», указав, что поединок будет хорошим способом напомнить боксеру о себе, без вреда для здоровья. Беляевский упомянул, что современная медицина позволяет решать многие проблемы, включая воспаления или травмы позвоночника, что позволяет спортсмену восстановиться и выступить без риска для здоровья.
Джейк Пол нашел себе нового соперника
Джейк Пол решил найти нового противника и его выбор пал на Майка Перри. Блогер уверен, что боец станет отличной заменой Майку Тайсону, потому что с последним Джейку Полу нужно набраться опыта.
Майк Перри, воспитанный в неблагополучной и малообеспеченной семье, пришел к спорту через тяжелые испытания, включая наркотики и нахождение в тюрьме за попытку ограбления. По словам боксера, это было и лучшим, и худшим опытом его жизни. После освобождения из тюрьмы он начал строить профессиональную карьеру, и хотя его целью было попасть в UFC, он также попробовал себя в боксе. В 2015 году он проиграл Кеннету Макнилу. Этот бой до сих пор остается единственным в его боксерской карьере.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.