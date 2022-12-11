11 декабря 2022

Reuters: переговоры Зеленского сигнализируют о суматохе вокруг Украины

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Владимир Зеленский, президент Украины. Сайт президента Украины, зеленский владимир
Зеленский провел переговоры с несколькими западными лидерами, сообщили в агентстве Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский, за один вечер проведя переговоры с несколькими западными лидерами, создал дипломатическую «суматоху» вокруг российско-украинского конфликта. Об этом пишет агентство Reuters.

«Президент Украины Владимир Зеленский провел в воскресенье переговоры с президентом США Джо Байденом. А также с лидерами Турции и Франции, активизировав дипломатическую активность вокруг российско-украинского конфликта», — пишет агентство, отмечая, что такое накопление дискуссий всего за один день — необычное явление.

Сам же Зеленский заявлял, что «постоянно работает с партнерами» по вопросу ситуации на Украине. Он также отмечал, что ждет «важных результатов» от международных мероприятий, посвященных украинскому конфликту.

Ранее, после телефонного разговора с Зеленским, Байден пообещал укреплять противовоздушную оборону Украины. После переговоров президент Украины также сообщил о том, что скоординировал позиции с Байденом в преддверии саммита G7, сообщает RT.

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Президент Украины Владимир Зеленский, за один вечер проведя переговоры с несколькими западными лидерами, создал дипломатическую «суматоху» вокруг российско-украинского конфликта. Об этом пишет агентство Reuters. «Президент Украины Владимир Зеленский провел в воскресенье переговоры с президентом США Джо Байденом. А также с лидерами Турции и Франции, активизировав дипломатическую активность вокруг российско-украинского конфликта», — пишет агентство, отмечая, что такое накопление дискуссий всего за один день — необычное явление. Сам же Зеленский заявлял, что «постоянно работает с партнерами» по вопросу ситуации на Украине. Он также отмечал, что ждет «важных результатов» от международных мероприятий, посвященных украинскому конфликту. Ранее, после телефонного разговора с Зеленским, Байден пообещал укреплять противовоздушную оборону Украины. После переговоров президент Украины также сообщил о том, что скоординировал позиции с Байденом в преддверии саммита G7, сообщает RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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