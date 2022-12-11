Reuters: переговоры Зеленского сигнализируют о суматохе вокруг Украины

12 декабря 2022 в 09:00 Размер текста - 17 +

Зеленский провел переговоры с несколькими западными лидерами, сообщили в агентстве Фото: официальный сайт президента Украины president.gov.ua новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Президент Украины Владимир Зеленский, за один вечер проведя переговоры с несколькими западными лидерами, создал дипломатическую «суматоху» вокруг российско-украинского конфликта. Об этом пишет агентство Reuters. «Президент Украины Владимир Зеленский провел в воскресенье переговоры с президентом США Джо Байденом. А также с лидерами Турции и Франции, активизировав дипломатическую активность вокруг российско-украинского конфликта», — пишет агентство , отмечая, что такое накопление дискуссий всего за один день — необычное явление. Сам же Зеленский заявлял, что «постоянно работает с партнерами» по вопросу ситуации на Украине. Он также отмечал, что ждет «важных результатов» от международных мероприятий, посвященных украинскому конфликту. Ранее, после телефонного разговора с Зеленским, Байден пообещал укреплять противовоздушную оборону Украины. После переговоров президент Украины также сообщил о том, что скоординировал позиции с Байденом в преддверии саммита G7, сообщает RT.

Президент Украины Владимир Зеленский, за один вечер проведя переговоры с несколькими западными лидерами, создал дипломатическую «суматоху» вокруг российско-украинского конфликта. Об этом пишет агентство Reuters. «Президент Украины Владимир Зеленский провел в воскресенье переговоры с президентом США Джо Байденом. А также с лидерами Турции и Франции, активизировав дипломатическую активность вокруг российско-украинского конфликта», — пишет агентство, отмечая, что такое накопление дискуссий всего за один день — необычное явление. Сам же Зеленский заявлял, что «постоянно работает с партнерами» по вопросу ситуации на Украине. Он также отмечал, что ждет «важных результатов» от международных мероприятий, посвященных украинскому конфликту. Ранее, после телефонного разговора с Зеленским, Байден пообещал укреплять противовоздушную оборону Украины. После переговоров президент Украины также сообщил о том, что скоординировал позиции с Байденом в преддверии саммита G7, сообщает RT.