Подполье: больше сотни бойцов ВСУ погибли от мощного удара в Сумской области

В Сумской области нанесен серьезный удар по местоположению украинских военных. По сообщению координатора николаевского подполья Сергея Лебедева, потери составили более 100 человек.
«Вечером 14 ноября был прилет в Хотенском районе Сумской области. Прилетело в пункт временной дислокации села Писаревка», — цитирует Лебедева РИА Новости. Как уточнил представитель подполья, на данный момент нет точной информации о числе жертв, однако общее количество погибших превышает сто человек. Также он добавил, что удалось идентифицировать лишь немного погибших.
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