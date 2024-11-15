Подполье: больше сотни бойцов ВСУ погибли от мощного удара в Сумской области

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В Сумской области ночью был мощный взрыв (архивное фото)
В Сумской области ночью был мощный взрыв (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В Сумской области нанесен серьезный удар по местоположению украинских военных. По сообщению координатора николаевского подполья Сергея Лебедева, потери составили более 100 человек. 

«Вечером 14 ноября был прилет в Хотенском районе Сумской области. Прилетело в пункт временной дислокации села Писаревка», — цитирует Лебедева РИА Новости. Как уточнил представитель подполья, на данный момент нет точной информации о числе жертв, однако общее количество погибших превышает сто человек. Также он добавил, что удалось идентифицировать лишь немного погибших.

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В Сумской области нанесен серьезный удар по местоположению украинских военных. По сообщению координатора николаевского подполья Сергея Лебедева, потери составили более 100 человек.  «Вечером 14 ноября был прилет в Хотенском районе Сумской области. Прилетело в пункт временной дислокации села Писаревка», — цитирует Лебедева РИА Новости. Как уточнил представитель подполья, на данный момент нет точной информации о числе жертв, однако общее количество погибших превышает сто человек. Также он добавил, что удалось идентифицировать лишь немного погибших.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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