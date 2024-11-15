Пресс-секретарь Киркорова прокомментировала сообщения о розыске поп-короля

Пресс-секретарь Киркорова: у артиста оплачены все штрафы за нарушение ПДД
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У Филиппа Киркорова ноль долгов по штрафам ПДД
У Филиппа Киркорова ноль долгов по штрафам ПДД Фото:

У певца Филиппа Киркорова оплачены все штрафы за нарушения правил дорожного движения. Так пресс-секретарь артиста Екатерина Успенская прокомментировала сообщения о том, что короля поп-сцены разыскивают приставы из-за неоплаченных штрафов. 

«Все оплачено», — сказала Успенская в беседе с «Газетой.Ru». В подтверждение она предоставила скриншот с сайта «Помощник водителя», на котором отображаются штрафы. Судя по скрину, у Киркорова нет долгов.

О том, что артиста разыскивают приставы, сообщал Shot. По информации telegram-канала, Rolls-Royce Киркорова совершили 31 нарушение ПДД.

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У певца Филиппа Киркорова оплачены все штрафы за нарушения правил дорожного движения. Так пресс-секретарь артиста Екатерина Успенская прокомментировала сообщения о том, что короля поп-сцены разыскивают приставы из-за неоплаченных штрафов.  «Все оплачено», — сказала Успенская в беседе с «Газетой.Ru». В подтверждение она предоставила скриншот с сайта «Помощник водителя», на котором отображаются штрафы. Судя по скрину, у Киркорова нет долгов. О том, что артиста разыскивают приставы, сообщал Shot. По информации telegram-канала, Rolls-Royce Киркорова совершили 31 нарушение ПДД.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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