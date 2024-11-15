Пресс-секретарь Киркорова прокомментировала сообщения о розыске поп-короля

У певца Филиппа Киркорова оплачены все штрафы за нарушения правил дорожного движения. Так пресс-секретарь артиста Екатерина Успенская прокомментировала сообщения о том, что короля поп-сцены разыскивают приставы из-за неоплаченных штрафов.
«Все оплачено», — сказала Успенская в беседе с «Газетой.Ru». В подтверждение она предоставила скриншот с сайта «Помощник водителя», на котором отображаются штрафы. Судя по скрину, у Киркорова нет долгов.
О том, что артиста разыскивают приставы, сообщал Shot. По информации telegram-канала, Rolls-Royce Киркорова совершили 31 нарушение ПДД.
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