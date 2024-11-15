Военный ВСУ напился и потерялся в Курской области

В Курской области взятый в плен украинский военнослужащий Александр Раполюк заявил, что не помнит, рядом с каким населенным пункт находится его группа ВСУ. Украинец признался, что перебрал со спиртным и забыл название.
В разговоре с ТАСС Раполюк сообщил, что название населенного пункта ему сообщили местные жители, у которых он покупал алкоголь. «Они даже назвали, как этот населенный пункт называется, но из-за того, что я немного выпил, я даже забыл», — сказал пленный. По его словам, пьянство на службе ВСУ карается большими штрафами. Однако командования в Курской области почти не было, сказал Раполюк.
О пьянстве в рядах ВСУ сообщения появлялись с начала СВО. Подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко заявлял, что украинские бойцы сходят с ума из-за алкоголя и наркотиков.
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