Биткоин упал после слов главы ФРС США о том, что экономика «на удивление хороша»

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После выступления Джерома Пауэлла курс биткоина резко упал
После выступления Джерома Пауэлла курс биткоина резко упал Фото:

После выступления главы Федеральной резервной системы США (ФРС) Джерома Пауэлла 14 ноября, заявившего, что экономика в сейчас «на удивление хороша», курс биткоина упал ниже 87 тысяч долларов, обновив исторический максимум. За три часа цена монеты снизилась с 89,4 до 86,9 тысяч долларов. 

«Экономика США сейчас на удивление хороша, и не подает никаких сигналов о том, что нужно спешить со снижением ставок», — заявил Пауэлл. Его слова передает РБК. 

Еще 10 ноября сообщалось, что стоимость биткоина выросла до 81 тысячи долларов, при этом обновив исторический максимум. Спустя три минуты курс снова снизился до 80,9 тысячи долларов. 

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После выступления главы Федеральной резервной системы США (ФРС) Джерома Пауэлла 14 ноября, заявившего, что экономика в сейчас «на удивление хороша», курс биткоина упал ниже 87 тысяч долларов, обновив исторический максимум. За три часа цена монеты снизилась с 89,4 до 86,9 тысяч долларов.  «Экономика США сейчас на удивление хороша, и не подает никаких сигналов о том, что нужно спешить со снижением ставок», — заявил Пауэлл. Его слова передает РБК.  Еще 10 ноября сообщалось, что стоимость биткоина выросла до 81 тысячи долларов, при этом обновив исторический максимум. Спустя три минуты курс снова снизился до 80,9 тысячи долларов. 
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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