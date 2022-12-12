На границе с Россией замечен истребитель ВВС Норвегии

Российские самолеты проследили за маневрами истребителя
Воздушная цель, приближающаяся к границе РФ, была обнаружена над акваторией Баренцева моря 12 декабря. По сообщению Минобороны РФ, это был самолет ВВС Норвегии.
«Экипаж российского истребителя идентифицировал воздушную цель как самолет базовой патрульной авиации Р-3С „Орион“ ВВС Норвегии и сопроводил его над акваторией Баренцева моря», — говорится в заявлении ведомства. Норвежский истребитель развернулся и под контролем РФ вернулся на аэродром базирования. В Минобороны подчеркнули, что границы России не были нарушены.
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