На границе с Россией замечен истребитель ВВС Норвегии

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Самолеты в Большом Савино. Пермь, миг-31, истребитель, самолет
Российские самолеты проследили за маневрами истребителя Фото:

Воздушная цель, приближающаяся к границе РФ, была обнаружена над акваторией Баренцева моря 12 декабря. По сообщению Минобороны РФ, это был самолет ВВС Норвегии.

«Экипаж российского истребителя идентифицировал воздушную цель как самолет базовой патрульной авиации Р-3С „Орион“ ВВС Норвегии и сопроводил его над акваторией Баренцева моря», — говорится в заявлении ведомства. Норвежский истребитель развернулся и под контролем РФ вернулся на аэродром базирования. В Минобороны подчеркнули, что границы России не были нарушены.

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Воздушная цель, приближающаяся к границе РФ, была обнаружена над акваторией Баренцева моря 12 декабря. По сообщению Минобороны РФ, это был самолет ВВС Норвегии. «Экипаж российского истребителя идентифицировал воздушную цель как самолет базовой патрульной авиации Р-3С „Орион“ ВВС Норвегии и сопроводил его над акваторией Баренцева моря», — говорится в заявлении ведомства. Норвежский истребитель развернулся и под контролем РФ вернулся на аэродром базирования. В Минобороны подчеркнули, что границы России не были нарушены.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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