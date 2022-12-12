Мастер участка проходит подозреваемым по делу о ЧП на пермском пороховом заводе

Следователей заинтересовали действия мастера участка при пожаре на ФКП «Пермский пороховой завод», сообщают СМИ. ЧП на производстве произошло в конце октября.
«Мастер участка, где произошла трагедия, после выключения в цехе электроэнергии велел сотрудникам продолжать работу и сам серьезно при этом пострадал. Говорят, что он якобы был допрошен в качестве подозреваемого», — пишет «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на источники в силовых структурах.
После происшествия руководство пермского завода заявило, что авария на производстве пластмассы произошла из-за горения остатков спецпродукции в замкнутом пространстве. В результате трое работников погибли, мастер участка в тяжелом состоянии был доставлен в медучреждение.
Сразу после инцидента спецкомиссия начала устанавливать причины и обстоятельства произошедшего. Позже пермский пороховой завод обнародовал имена погибших при ЧП на производстве.
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