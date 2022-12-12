Пойманный букет певица продемонстрировала на видео Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Поп-исполнительница из Екатеринбурга Клава Кока (Клавдия Высокова) поймала букет на свадьбе, который невеста традиционно кидает для незамужних подруг. Об этом она рассказала у себя на странице соцсети «Вконтакте».

«Я следующая невеста!!! Где жених?», — поделилась впечатлениями певица

Кока присутствовала на свадьбе рэп-исполнителя Джигана и блогера Оксаны Самойловой. Свадебное торжество транслировали в прямом эфире на странице Самойловой «Вконтакте».

Ранее URA.RU сообщало о фотосессии Коки в образе пожарного. Певица облачилась в бушлат огнеборца и снялась на фоне пожарной машины.