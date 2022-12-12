12 декабря 2022

Клава Кока поймала букет невесты на свадьбе подруги. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Ночь музыки - 2021. Екатеринбург, клава кока
Пойманный букет певица продемонстрировала на видео Фото:

Поп-исполнительница из Екатеринбурга Клава Кока (Клавдия Высокова) поймала букет на свадьбе, который невеста традиционно кидает для незамужних подруг. Об этом она рассказала у себя на странице соцсети «Вконтакте».

«Я следующая невеста!!! Где жених?», — поделилась впечатлениями певица

Кока присутствовала на свадьбе рэп-исполнителя Джигана и блогера Оксаны Самойловой. Свадебное торжество транслировали в прямом эфире на странице Самойловой «Вконтакте».

Ранее URA.RU сообщало о фотосессии Коки в образе пожарного. Певица облачилась в бушлат огнеборца и снялась на фоне пожарной машины.

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Поп-исполнительница из Екатеринбурга Клава Кока (Клавдия Высокова) поймала букет на свадьбе, который невеста традиционно кидает для незамужних подруг. Об этом она рассказала у себя на странице соцсети «Вконтакте». «Я следующая невеста!!! Где жених?», — поделилась впечатлениями певица Кока присутствовала на свадьбе рэп-исполнителя Джигана и блогера Оксаны Самойловой. Свадебное торжество транслировали в прямом эфире на странице Самойловой «Вконтакте». Ранее URA.RU сообщало о фотосессии Коки в образе пожарного. Певица облачилась в бушлат огнеборца и снялась на фоне пожарной машины.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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