Министр обороны Украины призвал сделать «поражение Москвы» глобальным приоритетом 23 декабря 2022 в 16:57 Размер текста - 17 + В предстоящем году для Запада будет прекрасная возможность победить Россию, считает Алексей Резников Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Западные страны должны на предстоящий год поставить себе глобальную задачу добиться поражения России. Такое мнение выразил министр обороны Украине Алексей Резников. «Западные лидеры должны однозначно признать поражение России достижимой и желательной целью на предстоящий год», — заявил Резников в статье на сайте Атлантического совета . Министр обороны Украины отметил, что в наступающем году «у Запада будет прекрасная возможность сделать это». Ранее Резников призвал США надавить на европейские страны, чтобы те осуществили Украине поставки танков. Также министр обороны Украины анонсировал новое наступление ВСУ, передает RT. Кроме того, украинская армия сохраняет надежды на получение боевых самолетов стандарта НАТО, сообщает Nation News. Западные страны должны на предстоящий год поставить себе глобальную задачу добиться поражения России. Такое мнение выразил министр обороны Украине Алексей Резников. «Западные лидеры должны однозначно признать поражение России достижимой и желательной целью на предстоящий год», — заявил Резников в статье на сайте Атлантического совета. Министр обороны Украины отметил, что в наступающем году «у Запада будет прекрасная возможность сделать это». Ранее Резников призвал США надавить на европейские страны, чтобы те осуществили Украине поставки танков. Также министр обороны Украины анонсировал новое наступление ВСУ, передает RT. Кроме того, украинская армия сохраняет надежды на получение боевых самолетов стандарта НАТО, сообщает Nation News. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям