Политик в США назвал омерзительной поддержку «нацистов» с Украины

Кандидат в губернаторы Кентукки раскритиковал поддержку Киева со стороны США

24 декабря 2022 в 07:33 Размер текста - 17 +

Каждый демократ в правительстве США поддержал Украину, отметил Джеффри Янг Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Власти США помогают «нацистскому» правительству Украины, что является омерзительным. Таким мнением поделился американский политик, кандидат на пост губернатора штата Кентукки Джеффри Янг в своих соцсетях. «Мне омерзительно, что каждый демократ в Палате представителей США голосует за дополнительное оружие и деньги нацистскому правительству Украины», — написал Янг в своем twitter-аккаунте. Политик отметил, что если бы он был на голосовании, то выступил бы против «всей коррумпированной, провоенной, империалистической Демократической партии». Ранее читатели американского портала Breitbart обвинили украинские власти в «нацизме», возмущаясь призывом министра культуры Украины Александра Ткаченко прекратить концерты российских музыкантов. Они перечислили и другие действия Киева, связанные с отменой русской культуры.

Власти США помогают «нацистскому» правительству Украины, что является омерзительным. Таким мнением поделился американский политик, кандидат на пост губернатора штата Кентукки Джеффри Янг в своих соцсетях. «Мне омерзительно, что каждый демократ в Палате представителей США голосует за дополнительное оружие и деньги нацистскому правительству Украины», — написал Янг в своем twitter-аккаунте. Политик отметил, что если бы он был на голосовании, то выступил бы против «всей коррумпированной, провоенной, империалистической Демократической партии». Ранее читатели американского портала Breitbart обвинили украинские власти в «нацизме», возмущаясь призывом министра культуры Украины Александра Ткаченко прекратить концерты российских музыкантов. Они перечислили и другие действия Киева, связанные с отменой русской культуры.