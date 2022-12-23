23 декабря 2022

Политик в США назвал омерзительной поддержку «нацистов» с Украины

Кандидат в губернаторы Кентукки раскритиковал поддержку Киева со стороны США
© Служба новостей «URA.RU»
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Флаги. Санкт-Петербург, американский флаг, флаг сша, флаг америки
Каждый демократ в правительстве США поддержал Украину, отметил Джеффри Янг Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Власти США помогают «нацистскому» правительству Украины, что является омерзительным. Таким мнением поделился американский политик, кандидат на пост губернатора штата Кентукки Джеффри Янг в своих соцсетях.

«Мне омерзительно, что каждый демократ в Палате представителей США голосует за дополнительное оружие и деньги нацистскому правительству Украины», — написал Янг в своем twitter-аккаунте. Политик отметил, что если бы он был на голосовании, то выступил бы против «всей коррумпированной, провоенной, империалистической Демократической партии».

Ранее читатели американского портала Breitbart обвинили украинские власти в «нацизме», возмущаясь призывом министра культуры Украины Александра Ткаченко прекратить концерты российских музыкантов. Они перечислили и другие действия Киева, связанные с отменой русской культуры.

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Власти США помогают «нацистскому» правительству Украины, что является омерзительным. Таким мнением поделился американский политик, кандидат на пост губернатора штата Кентукки Джеффри Янг в своих соцсетях. «Мне омерзительно, что каждый демократ в Палате представителей США голосует за дополнительное оружие и деньги нацистскому правительству Украины», — написал Янг в своем twitter-аккаунте. Политик отметил, что если бы он был на голосовании, то выступил бы против «всей коррумпированной, провоенной, империалистической Демократической партии». Ранее читатели американского портала Breitbart обвинили украинские власти в «нацизме», возмущаясь призывом министра культуры Украины Александра Ткаченко прекратить концерты российских музыкантов. Они перечислили и другие действия Киева, связанные с отменой русской культуры.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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