Алексей Венедиктов приехал в Екатеринбург поддержать Евгения Ройзмана Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Бывший главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» и журналист Алексей Венедиктов (признан иноагентом в РФ), прилетевший 25 декабря в Екатеринбург, встретился с бывшим мэром города Евгением Ройзманом (признан мноагентом в РФ) и посетил его выставку. Об этом Венедиктов рассказал у себя в telegram-канале.

«Выставка Жени в Ельцин Центре», — написал журналист и прикрепил к посту фотографию Ройзмана на фоне анонса его выставки. Чуть ранее Венедиктов выложил совместное фото с экс-мэром Екатеринбурга, сделанное, вероятно, в Музее невьянской иконы, который открыл Ройзман. Также по информации читателя URA.RU, Венедиктов и Ройзман вечером 26 декабря ужинали в ресторане «Чаща» на Красноармейской.

Помощница Ройзмана Лейла Гусейнова в беседе с корреспондентом заявила, что общественники не готовы рассказывать подробности встречи. Самому Ройзману запрещено общаться с прессой и появляться в публичных местах по решению суда, так как он является подозреваемым по делу о дискредитации армии РФ. Ему грозит до трех лет лишения свободы. Алексей Венедиктов не первый раз приезжает в Екатеринбург, чтобы поддержать Ройзмана.

*Евгений Ройзман и Алексей Венедиктов признаны иностранными агентами в России

Алексей Венедиктов обещал, что приедет к Ройзману в декабре Фото: telegram-канал Алексея Венедиктова