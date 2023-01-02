Губернатор Текслер принес соболезнования в связи со смертью челябинской журналистки

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер 3 января выразил соболезнования в связи со смертью журналистки, преподавателя Южно-Уральского госуниверситета (Челябинск, ЮУрГУ) Ирины Парфентьевой. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе главы региона.
«Ирину Петровну хорошо знали и ценили не только в медиасообществе Южного Урала, но и в среде ученых и преподавателей. Высокий профессионал и талантливый журналист, она по праву пользовалась заслуженным уважением среди коллег и учеников», — привели слова Текслера сотрудники его пресс-службы.
Свои соболезнования также выразили в правлении Союза журналистов региона. На вопрос URA.RU там отметили активную жизненную позицию скончавшейся журналистки. Причины смерти выясняются.
Парфентьева работала в газете «Вечерний Челябинск», была главным редактором изданий «Челябинская неделя» и «Соседи». Несколько лет являлась главой Союза журналистов региона.
Тысячи челябинцев читают наши новости в Telegram! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Челябинск, который смог».