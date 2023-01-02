02 января 2023
01 января 2023

Губернатор Текслер принес соболезнования в связи со смертью челябинской журналистки

© Служба новостей «URA.RU»
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Выездное заседание экспертного совета по вопросам деятельности СМИ и двух комитетов Законодательного Собрания в Саткинский муниципальный район. Сатка., парфентьева ирина, глазунова наталья
Ирина Парфентьева почувствовала недомогание 2 января Фото:

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер 3 января выразил соболезнования в связи со смертью журналистки, преподавателя Южно-Уральского госуниверситета (Челябинск, ЮУрГУ) Ирины Парфентьевой. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе главы региона.

«Ирину Петровну хорошо знали и ценили не только в медиасообществе Южного Урала, но и в среде ученых и преподавателей. Высокий профессионал и талантливый журналист, она по праву пользовалась заслуженным уважением среди коллег и учеников», — привели слова Текслера сотрудники его пресс-службы.

Свои соболезнования также выразили в правлении Союза журналистов региона. На вопрос URA.RU там отметили активную жизненную позицию скончавшейся журналистки. Причины смерти выясняются.

Парфентьева работала в газете «Вечерний Челябинск», была главным редактором изданий «Челябинская неделя» и «Соседи». Несколько лет являлась главой Союза журналистов региона.

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Губернатор Челябинской области Алексей Текслер 3 января выразил соболезнования в связи со смертью журналистки, преподавателя Южно-Уральского госуниверситета (Челябинск, ЮУрГУ) Ирины Парфентьевой. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе главы региона. «Ирину Петровну хорошо знали и ценили не только в медиасообществе Южного Урала, но и в среде ученых и преподавателей. Высокий профессионал и талантливый журналист, она по праву пользовалась заслуженным уважением среди коллег и учеников», — привели слова Текслера сотрудники его пресс-службы. Свои соболезнования также выразили в правлении Союза журналистов региона. На вопрос URA.RU там отметили активную жизненную позицию скончавшейся журналистки. Причины смерти выясняются. Парфентьева работала в газете «Вечерний Челябинск», была главным редактором изданий «Челябинская неделя» и «Соседи». Несколько лет являлась главой Союза журналистов региона.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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