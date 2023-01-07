В Челябинске маршрутка наехала на пешехода

08 января 2023 в 23:07 Размер текста - 17 +

Происшествие произошло на перекрестке улицы Бейвеля и Краснопольского проспекта Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинске маршрутка наехала на пешехода, который в результате получил травмы. Об этом сообщила городская госавтоинспекция. «Вчера, 7 января 2023 года, в городе Челябинске на перекрестке улицы Бейвеля и Краснопольского проспекта водитель маршрутного такси (маршрут № 3), мужчина 1993 года рождения, совершил наезд на пешехода. Возбуждено дело об административном правонарушении по статье 12.24 КОАП РФ (нарушение Правил дорожного движения или правил эксплуатации транспортного средства, повлекшее причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью потерпевшего), и по части 2 статьи 12.27 КоАП РФ (оставление водителем в нарушение Правил дорожного движения места дорожно-транспортного происшествия, участником которого он являлся, при отсутствии признаков уголовно наказуемого деяния)», — рассказали URA.RU в пресс-службе городской ГИБДД. Госавтоинспекция города Челябинска предупреждает горожан о морозах и напоминает водителям и пешеходам. Водители! Будьте внимательны на дорогах, соблюдайте Правила дорожного движения, предоставляйте преимущество пешеходам, переходящим проезжую часть по пешеходным переходам. Пешеходы! При переходе проезжей части используйте пешеходный переход, а также не забудьте убедиться в безопасности, посмотрев по сторонам, дождитесь полной остановки транспорта. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Челябинске маршрутка наехала на пешехода, который в результате получил травмы. Об этом сообщила городская госавтоинспекция. «Вчера, 7 января 2023 года, в городе Челябинске на перекрестке улицы Бейвеля и Краснопольского проспекта водитель маршрутного такси (маршрут № 3), мужчина 1993 года рождения, совершил наезд на пешехода. Возбуждено дело об административном правонарушении по статье 12.24 КОАП РФ (нарушение Правил дорожного движения или правил эксплуатации транспортного средства, повлекшее причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью потерпевшего), и по части 2 статьи 12.27 КоАП РФ (оставление водителем в нарушение Правил дорожного движения места дорожно-транспортного происшествия, участником которого он являлся, при отсутствии признаков уголовно наказуемого деяния)», — рассказали URA.RU в пресс-службе городской ГИБДД. Госавтоинспекция города Челябинска предупреждает горожан о морозах и напоминает водителям и пешеходам. Водители! Будьте внимательны на дорогах, соблюдайте Правила дорожного движения, предоставляйте преимущество пешеходам, переходящим проезжую часть по пешеходным переходам. Пешеходы! При переходе проезжей части используйте пешеходный переход, а также не забудьте убедиться в безопасности, посмотрев по сторонам, дождитесь полной остановки транспорта.