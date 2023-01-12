Фанаты оценили формы певицы Славы после набора веса. Видео

Певица Слава восхитила поклонников своей фигурой

12 января 2023 в 10:06 Размер текста - 17 +

Подписчики в восторге от фигуры Анастасии Сланевской Фото: Владимир Андреев © URA.RU Поклонники российской певицы Анастасии Сланевской (Слава) восхитились фигурой звезды. Причиной тому стало видео из отпуска на Мальдивах, которое Слава опубликовала в соцсетях. «Плюс четыре килограмма за три дня! Но фото получилось удачное», — написала Анастасия Сланевская под публикацией. Подписчики певицы пришли в восторг от ее форм, отметив, что набранные килограммы совсем не заметны. «Отличные формы!» — отметил комментатор. С ним солидарен другой поклонник, заявляющий, что фигура Славы — «огонь». Подписчики также уверяют артистку, что на отдыхе нужно расслабляться, а не следить за своей фигурой и весом. Ранее поклонники певицы, после того, как она опубликовала видео с отдыха, заметили с ней бывшего гражданского мужа Анатолия Данилицкого. Однако Сланевская заявила, что они с ним находятся в дружеских отношениях, передает Nation News.

Поклонники российской певицы Анастасии Сланевской (Слава) восхитились фигурой звезды. Причиной тому стало видео из отпуска на Мальдивах, которое Слава опубликовала в соцсетях. «Плюс четыре килограмма за три дня! Но фото получилось удачное», — написала Анастасия Сланевская под публикацией. Подписчики певицы пришли в восторг от ее форм, отметив, что набранные килограммы совсем не заметны. «Отличные формы!» — отметил комментатор. С ним солидарен другой поклонник, заявляющий, что фигура Славы — «огонь». Подписчики также уверяют артистку, что на отдыхе нужно расслабляться, а не следить за своей фигурой и весом. Ранее поклонники певицы, после того, как она опубликовала видео с отдыха, заметили с ней бывшего гражданского мужа Анатолия Данилицкого. Однако Сланевская заявила, что они с ним находятся в дружеских отношениях, передает Nation News.