Фанаты оценили формы певицы Славы после набора веса. Видео

Певица Слава восхитила поклонников своей фигурой
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Звезды российского шоу-бизнеса. Москва, певица слава
Подписчики в восторге от фигуры Анастасии Сланевской Фото:

Поклонники российской певицы Анастасии Сланевской (Слава) восхитились фигурой звезды. Причиной тому стало видео из отпуска на Мальдивах, которое Слава опубликовала в соцсетях.

«Плюс четыре килограмма за три дня! Но фото получилось удачное», — написала Анастасия Сланевская под публикацией. Подписчики певицы пришли в восторг от ее форм, отметив, что набранные килограммы совсем не заметны.

«Отличные формы!» — отметил комментатор. С ним солидарен другой поклонник, заявляющий, что фигура Славы — «огонь». Подписчики также уверяют артистку, что на отдыхе нужно расслабляться, а не следить за своей фигурой и весом.

Ранее поклонники певицы, после того, как она опубликовала видео с отдыха, заметили с ней бывшего гражданского мужа Анатолия Данилицкого. Однако Сланевская заявила, что они с ним находятся в дружеских отношениях, передает Nation News.

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Поклонники российской певицы Анастасии Сланевской (Слава) восхитились фигурой звезды. Причиной тому стало видео из отпуска на Мальдивах, которое Слава опубликовала в соцсетях. «Плюс четыре килограмма за три дня! Но фото получилось удачное», — написала Анастасия Сланевская под публикацией. Подписчики певицы пришли в восторг от ее форм, отметив, что набранные килограммы совсем не заметны. «Отличные формы!» — отметил комментатор. С ним солидарен другой поклонник, заявляющий, что фигура Славы — «огонь». Подписчики также уверяют артистку, что на отдыхе нужно расслабляться, а не следить за своей фигурой и весом. Ранее поклонники певицы, после того, как она опубликовала видео с отдыха, заметили с ней бывшего гражданского мужа Анатолия Данилицкого. Однако Сланевская заявила, что они с ним находятся в дружеских отношениях, передает Nation News.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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