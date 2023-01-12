Поклонники российской певицы Анастасии Сланевской (Слава) восхитились фигурой звезды. Причиной тому стало видео из отпуска на Мальдивах, которое Слава опубликовала в соцсетях.
«Плюс четыре килограмма за три дня! Но фото получилось удачное», — написала Анастасия Сланевская под публикацией. Подписчики певицы пришли в восторг от ее форм, отметив, что набранные килограммы совсем не заметны.
«Отличные формы!» — отметил комментатор. С ним солидарен другой поклонник, заявляющий, что фигура Славы — «огонь». Подписчики также уверяют артистку, что на отдыхе нужно расслабляться, а не следить за своей фигурой и весом.
Ранее поклонники певицы, после того, как она опубликовала видео с отдыха, заметили с ней бывшего гражданского мужа Анатолия Данилицкого. Однако Сланевская заявила, что они с ним находятся в дружеских отношениях, передает Nation News.
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