Офицер ВС РФ: Киев заманивает иностранных наемников ложью о российских солдатах

17 января 2023 в 05:56 Размер текста - 17 +

Украинская пропаганда пытается выставить ВС РФ глупыми, чтобы привлечь наемников Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Власти Киева стараются выставить российских солдат глупыми, чтобы привлечь как можно больше наемников на свою сторону. Об этом рассказал командир группы «Викинг» Западного военного округа. «Они видят конфликт с той точки зрения, что здесь толпа дебилов. Они очень удивляются, когда по ним четко прилетает в располагу, они удивляются, что у нас тоже есть беспилотники. Они едут, окрыленные тем, что им ничего не будет. Это украинская пропаганда, пропаганда их верхов», — сообщил военный в беседе с РИА Новости. По его словам, чтобы заманить наемника в конфликт, нужно показать ему, что по ту сторону баррикад воюют глупые люди. Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию (СВО) на Украине. Президента России Владимир Путин в качестве основных задач СВО обозначил демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения Донбасса от агрессии киевской власти. Киев с самого начала конфликта активно прибегает к услугам иностранных наемников. Один из попавших в плен украинских мобилизованных рассказал о том, что в Соледаре присутствовало множество иностранных наемников. Согласно сообщению военнопленного, они использовали украинских солдат в качестве пушечного мяса, передает RT.

Власти Киева стараются выставить российских солдат глупыми, чтобы привлечь как можно больше наемников на свою сторону. Об этом рассказал командир группы «Викинг» Западного военного округа. «Они видят конфликт с той точки зрения, что здесь толпа дебилов. Они очень удивляются, когда по ним четко прилетает в располагу, они удивляются, что у нас тоже есть беспилотники. Они едут, окрыленные тем, что им ничего не будет. Это украинская пропаганда, пропаганда их верхов», — сообщил военный в беседе с РИА Новости. По его словам, чтобы заманить наемника в конфликт, нужно показать ему, что по ту сторону баррикад воюют глупые люди. Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию (СВО) на Украине. Президента России Владимир Путин в качестве основных задач СВО обозначил демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения Донбасса от агрессии киевской власти. Киев с самого начала конфликта активно прибегает к услугам иностранных наемников. Один из попавших в плен украинских мобилизованных рассказал о том, что в Соледаре присутствовало множество иностранных наемников. Согласно сообщению военнопленного, они использовали украинских солдат в качестве пушечного мяса, передает RT.