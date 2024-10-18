Юрист развеял мечту Shaman по созданию бренда водки и секс-игрушек «Я русский»

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Певец Shaman может столкнуться с отказом в регистрации товарного знака "Я русский", заявил патентный поверенный Сергей Зуйков
Певец Shaman может столкнуться с отказом в регистрации товарного знака "Я русский", заявил патентный поверенный Сергей Зуйков Фото:

Патентный поверенный Сергей Зуйков сообщил, что российский певец Shaman (Ярослав Дронов) столкнется с рядом сложностей при регистрации товарного знака «Я русский». Эксперт посоветовал певцу зарегистрировать знак «Shaman Я Русский».

«Я бы порекомендовал SHAMAN подать на регистрацию словосочетание „Shaman Я русский“», — заявил Сергей Зуйков в беседе с «Пятым каналом». По его словам, Дронов подал много заявок на товары, которые относятся к разным классам Международной классификации товаров и услуг (МКТУ).

Так, товарный знак «Я русский» для алкогольной и безалкогольной продукции слишком схож с использующимся для происхождения мест обозначения продукции — «русской водкой». Это может послужить обоснованием для отказа в регистрации, отметил Зуйков. При этом главной причиной отказа регистрировать товарный знак является отсутствие у него различительной способности и характеристики заявленных товаров, а также указание на место их происхождения, подчеркнул эксперт.

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Патентный поверенный Сергей Зуйков сообщил, что российский певец Shaman (Ярослав Дронов) столкнется с рядом сложностей при регистрации товарного знака «Я русский». Эксперт посоветовал певцу зарегистрировать знак «Shaman Я Русский». «Я бы порекомендовал SHAMAN подать на регистрацию словосочетание „Shaman Я русский“», — заявил Сергей Зуйков в беседе с «Пятым каналом». По его словам, Дронов подал много заявок на товары, которые относятся к разным классам Международной классификации товаров и услуг (МКТУ). Так, товарный знак «Я русский» для алкогольной и безалкогольной продукции слишком схож с использующимся для происхождения мест обозначения продукции — «русской водкой». Это может послужить обоснованием для отказа в регистрации, отметил Зуйков. При этом главной причиной отказа регистрировать товарный знак является отсутствие у него различительной способности и характеристики заявленных товаров, а также указание на место их происхождения, подчеркнул эксперт.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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