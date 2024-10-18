Юрист развеял мечту Shaman по созданию бренда водки и секс-игрушек «Я русский»

Патентный поверенный Сергей Зуйков сообщил, что российский певец Shaman (Ярослав Дронов) столкнется с рядом сложностей при регистрации товарного знака «Я русский». Эксперт посоветовал певцу зарегистрировать знак «Shaman Я Русский».
«Я бы порекомендовал SHAMAN подать на регистрацию словосочетание „Shaman Я русский“», — заявил Сергей Зуйков в беседе с «Пятым каналом». По его словам, Дронов подал много заявок на товары, которые относятся к разным классам Международной классификации товаров и услуг (МКТУ).
Так, товарный знак «Я русский» для алкогольной и безалкогольной продукции слишком схож с использующимся для происхождения мест обозначения продукции — «русской водкой». Это может послужить обоснованием для отказа в регистрации, отметил Зуйков. При этом главной причиной отказа регистрировать товарный знак является отсутствие у него различительной способности и характеристики заявленных товаров, а также указание на место их происхождения, подчеркнул эксперт.
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