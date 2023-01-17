Задержанных ФСБ челябинских экс-полицейских осудили за вымогательство взятки

Бывших силовиков признали виновными и приговорили к штрафу в размере 3,5 млн рублей Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU

Задержанных ФСБ бывшего начальника уголовного розыска УМВД по Магнитогорску (Челябинская область) Руслан Курбанова и его подчиненного Андрея Огнева осудили за вымогательство 1,3 млн рублей в качестве взятки у местного жителя. Как сообщили URA.RU в пресс-службе УФСБ по региону, бывшие силовики отделались двойным штрафом.

«Бывшие сотрудники признаны виновными. Решением суда им назначено наказание в виде штрафа в размере 3,5 млн рублей», — сообщили URA.RU в пресс-службе УФСБ по региону.

В ведомстве отметили, что помимо наложения денежного штрафа бывших полицейских лишили специальных званий, и запретили занимать должности на госслужбе на семь с половиной лет. Решение суда не вступило в законную силу.

URA.RU связалось с пресс-службой областного главка. Там сообщили, что выявленные сотрудники были немедленно уволены их органов внутренних дел по отрицательным основаниям. В дальнейшем оперативное сопровождение по уголовному делу осуществлялось при содействии сотрудников Управления собственной безопасности ГУ МВД России по Челябинской области.

Курбанова и Огнева задержали в ноябре 2021 года. По версии следствия, они вымогали у местного жителя 1,3 млн рублей за непривлечение его к уголовной ответственности.