17 января 2023

Задержанных ФСБ челябинских экс-полицейских осудили за вымогательство взятки

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Статуя Фемиды у краевого арбитражного суда. Пермь, фемида, правосудие, статуя фемиды
Бывших силовиков признали виновными и приговорили к штрафу в размере 3,5 млн рублей Фото:

Задержанных ФСБ бывшего начальника уголовного розыска УМВД по Магнитогорску (Челябинская область) Руслан Курбанова и его подчиненного Андрея Огнева осудили за вымогательство 1,3 млн рублей в качестве взятки у местного жителя. Как сообщили URA.RU в пресс-службе УФСБ по региону, бывшие силовики отделались двойным штрафом.

«Бывшие сотрудники признаны виновными. Решением суда им назначено наказание в виде штрафа в размере 3,5 млн рублей», — сообщили URA.RU в пресс-службе УФСБ по региону.

В ведомстве отметили, что помимо наложения денежного штрафа бывших полицейских лишили специальных званий, и запретили занимать должности на госслужбе на семь с половиной лет. Решение суда не вступило в законную силу.

URA.RU связалось с пресс-службой областного главка. Там сообщили, что выявленные сотрудники были немедленно уволены их органов внутренних дел по отрицательным основаниям. В дальнейшем оперативное сопровождение по уголовному делу осуществлялось при содействии сотрудников Управления собственной безопасности ГУ МВД России по Челябинской области.

Курбанова и Огнева задержали в ноябре 2021 года. По версии следствия, они вымогали у местного жителя 1,3 млн рублей за непривлечение его к уголовной ответственности.

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Задержанных ФСБ бывшего начальника уголовного розыска УМВД по Магнитогорску (Челябинская область) Руслан Курбанова и его подчиненного Андрея Огнева осудили за вымогательство 1,3 млн рублей в качестве взятки у местного жителя. Как сообщили URA.RU в пресс-службе УФСБ по региону, бывшие силовики отделались двойным штрафом. «Бывшие сотрудники признаны виновными. Решением суда им назначено наказание в виде штрафа в размере 3,5 млн рублей», — сообщили URA.RU в пресс-службе УФСБ по региону. В ведомстве отметили, что помимо наложения денежного штрафа бывших полицейских лишили специальных званий, и запретили занимать должности на госслужбе на семь с половиной лет. Решение суда не вступило в законную силу. URA.RU связалось с пресс-службой областного главка. Там сообщили, что выявленные сотрудники были немедленно уволены их органов внутренних дел по отрицательным основаниям. В дальнейшем оперативное сопровождение по уголовному делу осуществлялось при содействии сотрудников Управления собственной безопасности ГУ МВД России по Челябинской области. Курбанова и Огнева задержали в ноябре 2021 года. По версии следствия, они вымогали у местного жителя 1,3 млн рублей за непривлечение его к уголовной ответственности.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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