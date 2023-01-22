Челябинский хирург снялся в шоу на Первом канале после спасения беременной пациентки. Фото

23 января 2023 в 17:16 Размер текста - 17 +

На съемки «Жить здорово!» Евгения Киприянова пригласили с супругой Ириной Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Хирург областного клинического центра онкологии и ядерной медицины Челябинской области Евгений Киприянов принял участие в съемках передачи «Жить здорово!» с Еленой Малышевой. О съемках шоу на Первом канале URA.RU сообщили в пресс-службе минздрава региона. «Онколог-хирург Евгений Киприянов принял участие в съемках „Жить здорово!“. Поводом послужило спасение беременной пациентки со злокачественным новообразованием почки. После операции она доносила [ребенка] и родила в срок», — уточнили в пресс-службе. На съемки Киприянова пригласили с супругой Ириной. Она курировала беременность и принимала роды у пациентки. Супруга Евгения, Ирина Киприянова курировала беременность пациентки после операции фото: пресс-служба минздрава Челябинской области

Хирург областного клинического центра онкологии и ядерной медицины Челябинской области Евгений Киприянов принял участие в съемках передачи «Жить здорово!» с Еленой Малышевой. О съемках шоу на Первом канале URA.RU сообщили в пресс-службе минздрава региона. «Онколог-хирург Евгений Киприянов принял участие в съемках „Жить здорово!“. Поводом послужило спасение беременной пациентки со злокачественным новообразованием почки. После операции она доносила [ребенка] и родила в срок», — уточнили в пресс-службе. На съемки Киприянова пригласили с супругой Ириной. Она курировала беременность и принимала роды у пациентки.