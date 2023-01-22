На съемки «Жить здорово!» Евгения Киприянова пригласили с супругой Ириной
Хирург областного клинического центра онкологии и ядерной медицины Челябинской области Евгений Киприянов принял участие в съемках передачи «Жить здорово!» с Еленой Малышевой. О съемках шоу на Первом канале URA.RU сообщили в пресс-службе минздрава региона.
«Онколог-хирург Евгений Киприянов принял участие в съемках „Жить здорово!“. Поводом послужило спасение беременной пациентки со злокачественным новообразованием почки. После операции она доносила [ребенка] и родила в срок», — уточнили в пресс-службе.
На съемки Киприянова пригласили с супругой Ириной. Она курировала беременность и принимала роды у пациентки.
Супруга Евгения, Ирина Киприянова курировала беременность пациентки после операции
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