22 января 2023

Челябинский хирург снялся в шоу на Первом канале после спасения беременной пациентки. Фото

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Телестудия РМК в БЦ Высоцкий. Екатеринбург, камера, видеокамера, студия, съемка, телевидение, телестудия, шоу
На съемки «Жить здорово!» Евгения Киприянова пригласили с супругой Ириной Фото:

Хирург областного клинического центра онкологии и ядерной медицины Челябинской области Евгений Киприянов принял участие в съемках передачи «Жить здорово!» с Еленой Малышевой. О съемках шоу на Первом канале URA.RU сообщили в пресс-службе минздрава региона.

«Онколог-хирург Евгений Киприянов принял участие в съемках „Жить здорово!“. Поводом послужило спасение беременной пациентки со злокачественным новообразованием почки. После операции она доносила [ребенка] и родила в срок», — уточнили в пресс-службе.

На съемки Киприянова пригласили с супругой Ириной. Она курировала беременность и принимала роды у пациентки.

Супруга Евгения, Ирина Киприянова курировала беременность пациентки после операции

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Хирург областного клинического центра онкологии и ядерной медицины Челябинской области Евгений Киприянов принял участие в съемках передачи «Жить здорово!» с Еленой Малышевой. О съемках шоу на Первом канале URA.RU сообщили в пресс-службе минздрава региона. «Онколог-хирург Евгений Киприянов принял участие в съемках „Жить здорово!“. Поводом послужило спасение беременной пациентки со злокачественным новообразованием почки. После операции она доносила [ребенка] и родила в срок», — уточнили в пресс-службе. На съемки Киприянова пригласили с супругой Ириной. Она курировала беременность и принимала роды у пациентки.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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