Топ-менеджера «Челябинскавтодор», подозреваемого в связях с ОПГ, оставили в СИЗО

17 мая 2024 в 18:27 Размер текста - 17 +

Артем Степанов проведет в СИЗО еще месяц Фото: Павел Сидоров © URA.RU новость из сюжета Дело о взятках на строительстве челябинских дорог Тракторозаводский райсуд Челябинска 17 мая продлил срок в СИЗО начальнику одного из отделов «Челябинскавтодор» Артему Степанову, задержанному ФСБ по подозрению в связях с ОПГ дорожников, предполагаемым лидером которой является гендиректор ООО «УРАЛДОРСТРОЙ» Нвер Колозян. Как рассказал URA.RU источник в судебной системе, Степанов останется в СИЗО до 19 июня. «Суд постановил продлить Степанову срок меры пресечения еще на один месяц. То есть до 19 июня», — рассказал источник. URA.RU связалось с пресс-службой суда. Там сообщили, что уточнят информацию. Степанов был задержан сотрудниками УФСБ по региону в марте текущего года. Его обвинили в получении взяток. По версии следствия, взяткодателями были Колозян и его люди. За это он помогал фирме Колозяна с прохождением проверок и приемкой работ. Сам же Колозян, в свою очередь, смог выйти из СИЗО. После заключенного досудебного соглашения ему смягчили меру пресечения до домашнего ареста. Остальное участники ОПГ остаются в СИЗО. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Тракторозаводский райсуд Челябинска 17 мая продлил срок в СИЗО начальнику одного из отделов «Челябинскавтодор» Артему Степанову, задержанному ФСБ по подозрению в связях с ОПГ дорожников, предполагаемым лидером которой является гендиректор ООО «УРАЛДОРСТРОЙ» Нвер Колозян. Как рассказал URA.RU источник в судебной системе, Степанов останется в СИЗО до 19 июня. «Суд постановил продлить Степанову срок меры пресечения еще на один месяц. То есть до 19 июня», — рассказал источник. URA.RU связалось с пресс-службой суда. Там сообщили, что уточнят информацию. Степанов был задержан сотрудниками УФСБ по региону в марте текущего года. Его обвинили в получении взяток. По версии следствия, взяткодателями были Колозян и его люди. За это он помогал фирме Колозяна с прохождением проверок и приемкой работ. Сам же Колозян, в свою очередь, смог выйти из СИЗО. После заключенного досудебного соглашения ему смягчили меру пресечения до домашнего ареста. Остальное участники ОПГ остаются в СИЗО.