Топ-менеджера «Челябинскавтодор», подозреваемого в связях с ОПГ, оставили в СИЗО

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Мера пресечения Артему Степанову, "Челябинскавтодор", Челябинск, Степанов Артем
Артем Степанов проведет в СИЗО еще месяц Фото:
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Дело о взятках на строительстве челябинских дорог

Тракторозаводский райсуд Челябинска 17 мая продлил срок в СИЗО начальнику одного из отделов «Челябинскавтодор» Артему Степанову, задержанному ФСБ по подозрению в связях с ОПГ дорожников, предполагаемым лидером которой является гендиректор ООО «УРАЛДОРСТРОЙ» Нвер Колозян. Как рассказал URA.RU источник в судебной системе, Степанов останется в СИЗО до 19 июня.

«Суд постановил продлить Степанову срок меры пресечения еще на один месяц. То есть до 19 июня», — рассказал источник.

URA.RU связалось с пресс-службой суда. Там сообщили, что уточнят информацию.

Степанов был задержан сотрудниками УФСБ по региону в марте текущего года. Его обвинили в получении взяток. По версии следствия, взяткодателями были Колозян и его люди. За это он помогал фирме Колозяна с прохождением проверок и приемкой работ.

Сам же Колозян, в свою очередь, смог выйти из СИЗО. После заключенного досудебного соглашения ему смягчили меру пресечения до домашнего ареста. Остальное участники ОПГ остаются в СИЗО.

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Тракторозаводский райсуд Челябинска 17 мая продлил срок в СИЗО начальнику одного из отделов «Челябинскавтодор» Артему Степанову, задержанному ФСБ по подозрению в связях с ОПГ дорожников, предполагаемым лидером которой является гендиректор ООО «УРАЛДОРСТРОЙ» Нвер Колозян. Как рассказал URA.RU источник в судебной системе, Степанов останется в СИЗО до 19 июня. «Суд постановил продлить Степанову срок меры пресечения еще на один месяц. То есть до 19 июня», — рассказал источник. URA.RU связалось с пресс-службой суда. Там сообщили, что уточнят информацию. Степанов был задержан сотрудниками УФСБ по региону в марте текущего года. Его обвинили в получении взяток. По версии следствия, взяткодателями были Колозян и его люди. За это он помогал фирме Колозяна с прохождением проверок и приемкой работ. Сам же Колозян, в свою очередь, смог выйти из СИЗО. После заключенного досудебного соглашения ему смягчили меру пресечения до домашнего ареста. Остальное участники ОПГ остаются в СИЗО.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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