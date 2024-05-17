Топ-менеджера «Челябинскавтодор», подозреваемого в связях с ОПГ, оставили в СИЗО

Тракторозаводский райсуд Челябинска 17 мая продлил срок в СИЗО начальнику одного из отделов «Челябинскавтодор» Артему Степанову, задержанному ФСБ по подозрению в связях с ОПГ дорожников, предполагаемым лидером которой является гендиректор ООО «УРАЛДОРСТРОЙ» Нвер Колозян. Как рассказал URA.RU источник в судебной системе, Степанов останется в СИЗО до 19 июня.
«Суд постановил продлить Степанову срок меры пресечения еще на один месяц. То есть до 19 июня», — рассказал источник.
URA.RU связалось с пресс-службой суда. Там сообщили, что уточнят информацию.
Степанов был задержан сотрудниками УФСБ по региону в марте текущего года. Его обвинили в получении взяток. По версии следствия, взяткодателями были Колозян и его люди. За это он помогал фирме Колозяна с прохождением проверок и приемкой работ.
Сам же Колозян, в свою очередь, смог выйти из СИЗО. После заключенного досудебного соглашения ему смягчили меру пресечения до домашнего ареста. Остальное участники ОПГ остаются в СИЗО.
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