Замглавы МИД Украины выругался на немецкого политика, не поддержавшую поставки танков

Заместитель министра иностранных дел Украины Андрей Мельник назвал депутата Бундестага от Левой партии Сару Вагенкнехт «отвратительной ведьмой». Причиной тому стали призывы немецкого политика не поставлять военную технику на Украину.
«Такая отвратительная ведьма», — заявил Андрей Мельник. Свое негодование он выразил в своем twitter-аккаунте.
Ранее Вагенкнехт заявила, что конфликт на Украине может быть разрешен только путем переговоров. По ее словам, различные санкции и поставки вооружения только затянут военные действия, напоминает RT. Также сообщалось, что 45 граждан ФРГ выступили против предоставления Leopard Украине. Об этом говорили результаты соцопроса, проведенного агентством DPA в Германии.
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Заместитель министра иностранных дел Украины Андрей Мельник назвал депутата Бундестага от Левой партии Сару Вагенкнехт «отвратительной ведьмой». Причиной тому стали призывы немецкого политика не поставлять военную технику на Украину. «Такая отвратительная ведьма», — заявил Андрей Мельник. Свое негодование он выразил в своем twitter-аккаунте. Ранее Вагенкнехт заявила, что конфликт на Украине может быть разрешен только путем переговоров. По ее словам, различные санкции и поставки вооружения только затянут военные действия, напоминает RT. Также сообщалось, что 45 граждан ФРГ выступили против предоставления Leopard Украине. Об этом говорили результаты соцопроса, проведенного агентством DPA в Германии.