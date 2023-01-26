Гробы обнаружили в частном секторе среди жилых домов Фото: Илья Московец © URA.RU

В Златоусте Челябинской области на территории частных домов нашли брошенные цинковые гробы. Информация об этом появилась в социальных сетях.

«На улице 4-я Нагорная кто-то выкинул цинковые гробы. Два открытых и один закрытый. Информация передана в правоохранительные органы. Сотрудники полиции начали проверку», — сообщается в паблике «ЧП / ДТП Златоуст» в соцсети «ВКонтакте».

URA.RU направило запрос в пресс-службу ГУ МВД по региону. Там сказали, что проверят информацию и прокомментируют позже. На момент публикации ответа не последовало.