Гробы обнаружили в частном секторе среди жилых домов
В Златоусте Челябинской области на территории частных домов нашли брошенные цинковые гробы. Информация об этом появилась в социальных сетях.
«На улице 4-я Нагорная кто-то выкинул цинковые гробы. Два открытых и один закрытый. Информация передана в правоохранительные органы. Сотрудники полиции начали проверку», — сообщается в паблике «ЧП / ДТП Златоуст» в соцсети «ВКонтакте».
URA.RU направило запрос в пресс-службу ГУ МВД по региону. Там сказали, что проверят информацию и прокомментируют позже. На момент публикации ответа не последовало.
Что было в гробах, пока не известно
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