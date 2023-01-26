26 января 2023

В Златоусте на улицу выкинули цинковые гробы. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Магнитогорск, смерть, скорбь, похоронное дело, утрата, производство, деревянные гробы, домовины
Гробы обнаружили в частном секторе среди жилых домов Фото:

В Златоусте Челябинской области на территории частных домов нашли брошенные цинковые гробы. Информация об этом появилась в социальных сетях.

«На улице 4-я Нагорная кто-то выкинул цинковые гробы. Два открытых и один закрытый. Информация передана в правоохранительные органы. Сотрудники полиции начали проверку», — сообщается в паблике «ЧП / ДТП Златоуст» в соцсети «ВКонтакте».

URA.RU направило запрос в пресс-службу ГУ МВД по региону. Там сказали, что проверят информацию и прокомментируют позже. На момент публикации ответа не последовало.

Что было в гробах, пока не известно
Фото:

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В Златоусте Челябинской области на территории частных домов нашли брошенные цинковые гробы. Информация об этом появилась в социальных сетях. «На улице 4-я Нагорная кто-то выкинул цинковые гробы. Два открытых и один закрытый. Информация передана в правоохранительные органы. Сотрудники полиции начали проверку», — сообщается в паблике «ЧП / ДТП Златоуст» в соцсети «ВКонтакте». URA.RU направило запрос в пресс-службу ГУ МВД по региону. Там сказали, что проверят информацию и прокомментируют позже. На момент публикации ответа не последовало.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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