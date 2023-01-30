В Словении задержали подозреваемых в шпионаже в пользу РФ

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В Словении арестовали двух российских шпионов, сообщает агентство 24UR Фото:

Служба разведки и безопасности Словении арестовала двух иностранных граждан, которые шпионили в пользу России. Об этом сообщает агентство 24UR со ссылкой на неофициальные данные правоохранительных органов.

«Вместе с Национальным бюро расследований спецслужбы Словении арестовали двух иностранных граждан. Им грозит в общей сложности до восьми лет лишения свободы за шпионаж и дачу ложных показаний на проверке», — говорится в материале.

В публикации уточняется, что два иностранных гражданина служили в российской военной разведке ГРУ. Учитывая опыт агентов контрразведки США, в новости делается вывод, что они действовали как «нелегальные», тайные агенты. Они работали под фальшивыми именами и паспортами третьих стран.

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Служба разведки и безопасности Словении арестовала двух иностранных граждан, которые шпионили в пользу России. Об этом сообщает агентство 24UR со ссылкой на неофициальные данные правоохранительных органов. «Вместе с Национальным бюро расследований спецслужбы Словении арестовали двух иностранных граждан. Им грозит в общей сложности до восьми лет лишения свободы за шпионаж и дачу ложных показаний на проверке», — говорится в материале. В публикации уточняется, что два иностранных гражданина служили в российской военной разведке ГРУ. Учитывая опыт агентов контрразведки США, в новости делается вывод, что они действовали как «нелегальные», тайные агенты. Они работали под фальшивыми именами и паспортами третьих стран.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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